Enrica Cavarretta, la nuova Presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) Giovani Calabria, si pone l’ambizioso obiettivo di rivitalizzare il panorama sanitario regionale e promuovere l’innovazione imprenditoriale giovanile. Il suo mandato si concentra sull’ottimizzazione delle risorse del settore per garantire un’assistenza socio-sanitaria efficace, coinvolgendo attivamente i cittadini nella promozione di iniziative volte a migliorare l’accesso e la qualità dei servizi.

In linea con il Piano Nazionale per la Gestione delle Liste d’Attesa e la Proposta di legge della Regione Calabria del 2023, la Casa di Cura S. Rita ha recentemente inaugurato nuove tecnologie diagnostiche all’avanguardia, come una Risonanza Magnetica Simens da 1,5 Tesla, per ridurre le liste d’attesa e offrire un’alternativa alla migrazione ospedaliera extraregionale.

La neonominata Presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) Giovani Calabria, con uno sguardo al futuro, rivolge il suo impegno al miglioramento dell’offerta sanitaria regionale e alla rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale giovanile.







ADVERTISEMENT

Un rinnovo quindi del Sistema Sanitario Regionale, ottimizzando le potenzialità del settore per un’assistenza socio-sanitaria efficace, con il coinvolgimento attivo dei cittadini nella promozione di iniziative volte a facilitare l’accesso e l’erogazione dei servizi.

La Dott.ssa Cavarretta ribadisce il ruolo fondamentale delle strutture di diritto privato nell’affiancare il Servizio Sanitario Regionale nella gestione delle criticità, ivi comprese le lunghe liste d’attesa. È pertanto fondamentale offrire ai cittadini un’adeguata informazione e perseguire una maggiore collaborazione tra pubblico e privato con l’obiettivo di assicurare un’assistenza sanitaria completa e accessibile a tutti.