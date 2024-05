Oggi, intorno alle 17:58, la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Crotone è stata allertata per un incidente stradale avvenuto sulla SP 63, conosciuta anche come Strada del Petilino.

All’arrivo sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato due veicoli coinvolti in uno scontro frontale: un furgone e una Fiat Punto, entrambi con un solo occupante a bordo.

Il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto, mentre il conducente della Fiat Punto è fortunatamente rimasto illeso.







L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, che a causa del forte impatto perdevano liquidi dal motore, e per garantire la sicurezza dell’area circostante. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente.

Questo incidente sottolinea l’importanza della prudenza alla guida e il valore dei tempestivi interventi delle forze di soccorso e sicurezza.