Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Cirò Marina e Cassano allo Jonio nella notte scorsa. Angelo Pio Campolongo, un giovane di 30 anni originario di Cassano allo Jonio ma residente a Cirò Marina, ha perso la vita in un violento scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un’auto condotta da una donna.

L’incidente è avvenuto intorno all’una su Via della Libertà, tra piazza Kennedy e Via Libertà. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato talmente violento che il giovane è morto sul colpo. Angelo Pio Campolongo, sposato e padre di una bambina, stava guidando la sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con l’automobile.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine per eseguire i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono tuttora in corso, e le autorità stanno valutando tutte le possibili ipotesi per capire le cause dell'incidente.







La comunità è scossa e in lutto per la perdita di un giovane padre di famiglia, descritto da molti come una persona solare e sempre disponibile. La tragedia ha lasciato un profondo segno, e in molti si sono stretti attorno alla famiglia Campolongo in questo momento di dolore.