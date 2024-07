Si è svolto sabato 27 luglio il tradizionale passaggio della Campana del Lions Club Cirò Krimisa con il cambio delle consegne presidenziali: il nuovo presidente per l’anno sociale 2024-25 è Serafina Sammarco che subentra ad Antonio Aloisio.

La cerimonia, che rappresenta, altresì, l’occasione per relazionare sulle attività del club, ha avuto luogo presso l’Hotel Residence “Il Gabbiano”, alla presenza dei soci e di numerose autorità lionistiche ed istituzionali, tra cui il primovice Governatore del Distretto Lions 108 YA, Pino Naim, il secondo vice Governatore Bruno Canetti, il presidente dellaZona 23 Giovanni Scarpino, il responsabile distrettuale GST Gianfranco Ucci, alcuni presidenti dei Lions club del territorio, la consigliera Virginia Marasco che ha portato il saluto del sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari.

Nel corso della serata il presidente uscente ha esposto la sua relazione consuntiva, seguita dalla proiezione di un video esplicativo del proficuo anno sociale appena concluso, volto ad esaltare gli ideali del Lionismo, caratterizzato dall’impegno sociale e dalla valorizzazione del servizio a favore della collettività, ed ha successivamente ringraziato, con la consegna di numerosi attestati di apprezzamento, l’infaticabile staff e tutti i soci che lo hanno supportato durante il suo mandato, rendendo possibile la realizzazione di numerosi service.

La nuova Presidente, Serafina Sammarco ha aperto il 32° anno sociale ringraziando tutti i presenti e dando voce alla sua relazione programmatica, volta ad evidenziare l’importanza del Lions Club come associazione internazionale, capace di offrire opportunità uniche e di realizzare service efficaci sul territorio, rivolgendo sempre uno sguardo al contesto globale.

Nel breve excursus della storia prestigiosa del club, fondato nel 1993, ha evocato la sua determinazione nel valorizzare il territorio attraverso progetti significativi, con la presentazione di alcuni tra i service che caratterizzeranno l’anno sociale 2024-2025, a partire da un progetto già in fase di organizzazione, che prevede un gemellaggio ed uno scambio interculturale con la città di Bordeaux, rinomata per i suoi vini pregiati, in occasione del LIONS EUROPA FORUM – BORDEAUX che si terrà il prossimo mese di ottobre, e con molteplici attività dedicate al centenario della scoperta del tempio di Apollo a Cirò, da realizzare nell’arco dell’intero anno sociale, in collaborazione con le Istituzioni del territorio, che possono essere sintetizzate nell’espressione: “Un dio dentro la Città, Apollo Alàios a KRIMISA-Cirò Centenario di un mito tra arte, cultura e civiltà dei Popoli 1924-2024”.







Dopo la presentazione dei componenti del suo staff: Rocco Sotira, segretario, Vincenza Alessio, cerimoniera, Giuseppe Sammarco, tesoriere, completato dal presidente Marketing e Comunicazione Filomena Zungri, dall’officer telematico Jessica Fontana, dalla vice presidente Orsola Siciliani, dal GST Mario Patanisi e dal GLT Antonio Gallella.

L’emozionante serata si è conclusa con un evento che ha impreziosito la Cerimonia, colmando di orgoglio tutti i soci del club: l’ingresso di due nuovi piccoli Soci nel club dei Cuccioli CUB, fiore all’occhiello del Club, che è stato costituito durante i festeggiamenti del trentennale, nell’anno sociale 2022-2023, e con l’ufficializzazione del Leo Club Junior, che ha rinnovato l’organico e il presidente, Aurora Oppedisano, figlia della presidente Lions, la quale ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento familiare nell’associazione, che rappresenta un valore aggiunto per i Lions. I club Leo e Cuccioli, seguiti dalla referente Leo advisor Mariolina de Franco, operano con i Lions, “Insieme per Servire” costituendo il ritratto della famiglia Lions al completo, che lavora insieme per fare la differenza nella comunità, con l’obiettivo di arricchire e sostenere il territorio attraverso azioni concrete e progetti di valore. WE SERVE