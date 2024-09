Luca Borgioli – Docente di Pasticceria

Luca Borgioli ha iniziato la sua carriera professionale in Francia, tra la Bretagna e Parigi, sviluppando una forte passione per il mondo dei lievitati. Nel 2015 ha assunto il ruolo di responsabile presso una rinomata pasticceria a Signa e, nel 2018, ha co-fondato il “Caffè delle Logge”, un locale storico nel cuore di Prato. Nel 2020, ha ottenuto il titolo di campione del mondo FIPGC per il “Miglior Panettone Innovativo”, grazie alla sua creazione di un panettone al cioccolato con un babà al cacao imbevuto di rum agricolo. Da aprile 2021 fino a poche settimane fa, ha lavorato come consulente e tecnico per un’azienda emergente nel settore del bakery, offrendo il suo expertise in tutta Italia.

Corso pratico e teorico “La mia Pasta brioche” con Luca Borgioli

Date del corso: 12 e 13 ottobre 2024 dalle 9:30 alle 17:00

Iscrizioni: aperte a tutti







ADVERTISEMENT

Sede: Cirò Marina

Descrizione: Il corso si articolerà su due giornate con orario dalle 9:30 alle 17:00. È prevista una pausa a metà mattinata, mentre il pranzo sarà offerto dall’associazione. Durante il corso, il maestro guiderà la realizzazione dei prodotti indicati nella locandina, coinvolgendo attivamente i partecipanti in ogni fase della preparazione. I prodotti realizzati potranno essere portati a casa dai partecipanti, insieme a una dispensa contenente le ricette.

Screenshot

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it