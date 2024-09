Share on Twitter

Dal 19 al 22 settembre, presso il Centro Ippico Le Lame di Montefalco, si è svolto il Campionato Italiano di MDLT-MDLG e Addestramento Classico organizzato dalla Fitetrec-Ante. Tra i protagonisti, il Centro Ippico De Leo ha portato in alto i colori della squadra Fitetrec-Ante Calabria, schierando ben 11 binomi pronti a competere su uno dei più importanti palcoscenici nazionali.

Con ben 366 iscritti nelle varie categorie, i ragazzi del Team De Leo hanno dimostrato il frutto del loro lavoro costante durante l’anno. “È stato un campionato ricco di emozioni e pura equitazione,” commenta soddisfatto l’istruttore Vincenzo De Leo, orgoglioso del rendimento della sua squadra.

Questi i binomi che hanno rappresentato la Calabria a Montefalco:







Rosati Thomas su Aira

su Aira Papaianni Bianca su Leya

su Leya Sorbilli Andrea su Reginella

su Reginella Forciniti Luigi su Nerea YDV

su Nerea YDV Maria Ludowika su Aira

su Aira Alfí Giorgia su Postin IV

su Postin IV Capoano Giovanna su Kim

su Kim Bevilacqua AnnaTeresa su Aira

su Aira Minaudo Debora su Nadir de Gavoi

su Nadir de Gavoi De Leo Vincenzo su M. Levante del Quarto

su M. Levante del Quarto De Leo Francesca su Furia

su Furia

Il Team Yeguada De Leo torna a casa con una serie di risultati prestigiosi che riflettono l’impegno e la preparazione dei binomi calabresi:

Rosati Thomas conquista il terzo posto nella prova di Addestramento Classico.

conquista il nella prova di Addestramento Classico. Maria Ludowika si aggiudica il quarto posto nella stessa categoria.

si aggiudica il nella stessa categoria. Bevilacqua AnnaTeresa ottiene un eccellente settimo posto nella competizione di completo, affrontando 37 partecipanti.

ottiene un eccellente nella competizione di completo, affrontando 37 partecipanti. Nella categoria Gimkana Ludica, Papaianni Bianca e la sua Leya si laureano campionesse italiane 2024.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti,” continua l’istruttore De Leo. “Ogni binomio ha mostrato un notevole grado di preparazione, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso. I nostri cavalli hanno dato il massimo e i ragazzi hanno saputo mettere in pratica il concetto di sinergia tra cavallo e cavaliere, che è alla base della nostra filosofia.”

Il Team Yeguada De Leo ha voluto ringraziare la Fitetrec-Ante e il suo presidente Amadio Franco per il continuo supporto e la disponibilità dimostrata, così come il Centro Ippico Le Lame per l’ospitalità e la perfetta organizzazione dell’evento.

Un’esperienza indimenticabile per la squadra calabrese, che ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli e di portare a casa risultati di grande prestigio, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide.