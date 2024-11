Continua il fortunato tour 2024 della Calabria Orchestra con in programma un nuovo appuntamento imperdibile.

Il 6 Dicembre sarà “la lunga notte di Musicae Loci” con Max Gazzè all’Auditorium Parco Della Musica di Roma epilogo in grande stile per il progetto “Musicae Loci” che ha portato la Calabria Orchestra ad affiancare il cantautore romano in oltre 10 concerti in tutta Italia. Saranno infatti tre delle più celebri Orchestre Popolari d’Italia a formare un’irripetibile orchestra composta da sessanta grandi maestri musicisti sul palco tra strumenti della tradizione e ritmi travolgenti, tre ore di musica, un solo basso e la voce di Max Gazzè. Così all’Auditorium di Roma insieme alla Calabria Orchestra arricchiranno il palco l’Orchestra Mirko Casadei e l’Orchestra Popolare del Saltarello, per la prima volta tutti sullo stesso palco.

Un’operazione di ricerca e rivalutazione della tradizione musicale iniziata due anni fa da Gazzè che, con oltre cinquanta date, ha saputo ridare luce e valore agli antichi suoni, patrimonio culturale della penisola, mostrando ancora una volta la sua versatilità musicale.







Dalla Calabria alla Romagna, passando per l’Abruzzo: una grande compagine sonora dove protagonisti saranno gli strumenti non convenzionali, tipici della tradizione italiana come zampogne, ciaramelle, organetti, tamburelli, mandolini, violini, chitarre battenti, ghironde, lire, ocarine e flauti di canna. Un’unica grande Orchestra di strumenti popolari si configura così come uno straordinario bene culturale con la direzione del polistrumentista Max Dedo.

Proprio per accompagnare questo annuncio la Calabria Orchestra diretta dal Maestro Checco Pallone e prodotta da Giuseppe Marasco per Calabria Sona, pubblica per la prima volta la propria versione di RITURNELLA brano conosciutissimo in tutto il mondo e simbolo del patrimonio culturale della nostra Regione. Lo fa mettendo online un estratto del concerto tenuto proprio con Max Gazzè questa estate a Torretta di Crucoli e che vede l’artista romano prendere parte all’esecuzione in qualità di special guest proprio in questo brano reso originale e travolgente dall’arrangiamento creato dal Maestro Checco Pallone che firma anche l’intro completamente originale.

Il video è stato realizzato in presa diretta e suonato dal vivo senza nessun rifacimento in studio e fa emergere la grande qualità artistica e tecnica di questa realtà tutta calabrese che ha portato in giro per l’Italia il nome della nostra Regione e la cultura identitaria più vera ma che guarda al futuro coinvolgendo grandissimi professionisti.

Il tour oltre alle esibizioni con il progetto capitanato da Max Gazzè continuerà con i concerti in “solo” della Calabria Orchestra e presto verrà annunciata anche una tappa cosentina.

Il 6 Dicembre all’Auditorium Parco della Musica accompagneranno Max Gazzè e DEDO e diretti dal Maestro Checco Pallone (tamburelli – chitarra portoghese – mandola): Moussa Ndao (voce, djambe, taman e ngoni), Angelo Pisani (fiati etnici), Alberto La Neve (sax), Piero Gallina (violino e lira calabrese), Luigi Pugliese (violino e lira calabrese), Paolo Presta (fisarmonica e organetto), Massimo Garritano (chitarre), Iacopo Schiavo (chitarra classica e oud), Alessandro Lombardi (chitarre), Carlo Cimino e Emanuele Gallo (basso), Emy Vaccari (tamburello e danza), Francesco Montebello (batteria e percussioni) le voci di Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco.