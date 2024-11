La Polizia Locale di Cirò Marina ha portato a termine un’importante attività per contrastare l’abbandono di rifiuti nella pineta comunale, individuando i responsabili di un imponente deposito illecito. Lo scorso ottobre, grazie alla segnalazione di una cittadina, una pattuglia in servizio ha scoperto un abbandono di rifiuti di vaste proporzioni. All’interno della pineta erano stati scaricati, in modo barbaro, interi arredi di un’abitazione, compresi vestiti, quadri, cuscini e cristalli. Un vero e proprio sfregio a un’area naturale di grande valore per la comunità.

L’attività di indagine è stata complessa e meticolosa: gli Agenti, con grande dedizione, hanno seguito le tracce lasciate sul luogo, riuscendo a risalire ai responsabili. A questi sono state comminate sanzioni amministrative da 1.000 euro, segno tangibile della tolleranza zero verso i reati ambientali. Le notifiche sono ancora in corso e, in alcuni casi, riguardano anche soggetti residenti in altri paesi europei.







L’operazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno costante della Polizia Locale di Cirò Marina nel contrastare gli illeciti ambientali, un’azione fortemente sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Ferrari.

La pineta comunale è un patrimonio che appartiene a tutti, e questa operazione sottolinea quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni per preservare il territorio da atti incivili. La lotta contro l’abbandono dei rifiuti continua, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle regole.