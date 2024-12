Share on Twitter

Presentazione del Progetto “Magna Grecia Park Kroton” il 14 dicembre 2024 al Teatro Apollo

Un evento esclusivo segnerà l’inizio di un progetto ambizioso per la città di Crotone e per l’intera regione Calabria: la presentazione ufficiale del “Progetto Magna Grecia Park Kroton”, in programma il 14 dicembre 2024 presso il Teatro Apollo, con inizio alle ore 10:30.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Magna Grecia, rappresenta un’occasione unica per scoprire come questa innovativa impresa contribuirà a valorizzare il territorio. Obiettivo principale del progetto è promuovere la cultura, il turismo, lo sviluppo occupazionale ed economico, creando opportunità per il futuro della comunità.







Durante l’evento, saranno presentati i dettagli del progetto con la partecipazione diretta dei protagonisti, che illustreranno le sue potenzialità. Verranno condivise con i cittadini visioni di rigenerazione urbana e prospettive ricche di opportunità per il territorio.

La presenza della comunità cittadina sarà fondamentale, non solo per conoscere le finalità del progetto ma anche per contribuire attivamente alla realizzazione di un futuro condiviso, dando voce alle esigenze del territorio.

Un invito caloroso è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a questo importante momento di confronto e crescita.