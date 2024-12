Share on Twitter

PD Crotone: “Ruota Panoramica al Piazzale Nettuno: bella iniziativa, ma ora rendiamo gratuiti i parcheggi adiacenti al Tribunale nel periodo natalizio”

Crotone, 9/12/2024 – La decisione di installare una ruota panoramica nel Piazzale Nettuno durante le feste natalizie rappresenta un’ottima iniziativa per la promozione turistica della città. Ci complimentiamo con l’operatore privato che ha reso possibile questa attrazione e ringraziamo il Comune per aver concesso l’utilizzo di uno spazio pubblico per tale scopo.

Siamo particolarmente soddisfatti che questa attività non vada in contrasto con le realtà commerciali già presenti in città, le quali, specialmente nel periodo natalizio, riescono a incrementare il proprio fatturato e a mitigare le difficoltà economiche che affrontano durante l’anno.

Tuttavia, evidenziamo un problema di logistica e proponiamo una soluzione concreta:

Il Piazzale Nettuno è uno dei pochi parcheggi gratuiti della città, invasa ormai dalle strisce blu, e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per cittadini e visitatori che desiderano parcheggiare senza costi. La sua chiusura durante il periodo natalizio potrebbe creare disagi significativi.

Per questo proponiamo al Comune di rendere gratuito un parcheggio di eguale misura, come quello adiacente al Tribunale, per tutto il periodo in cui il Piazzale Nettuno sarà occupato dalla ruota panoramica.







Il nostro consigliere comunale, Andrea Devona, ha già depositato un’interrogazione in consiglio comunale per aprire un dialogo che tenga conto delle esigenze dei cittadini e dei visitatori, garantendo una soluzione equilibrata che limiti i disagi e mantenga il diritto dei cittadini a parcheggiare gratuitamente in centro città.

Non vogliamo rinunciare a un’attrazione che valorizzi la città durante le feste, ma è fondamentale che Crotone rimanga accogliente e vivibile, capace di conciliare turismo e le necessità dei suoi abitanti.

Invitiamo l’amministrazione comunale a lavorare insieme per trovare un compromesso che garantisca il successo delle iniziative natalizie senza penalizzare i cittadini. Solo così possiamo rendere Crotone un esempio di equilibrio e cooperazione a beneficio di tutta la comunità.