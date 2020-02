Ladri rubano un camion di gelati a Cirò Marina

Ladri in azione di giorno in zona Ferraina a Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 15 Febbraio 2020.

Nella mattinata del 2 febbraio 2020, ignoti forzano la saracinesca del magazzino del giovane imprenditore, Giovanni Notaro, che con il suo Camion Sammontana, vende gelati e croissant nei vari bar, ristoranti della zona.

A sparire nel nulla è stato il suo Camion, attrezzato di cella frigorifera, con la scritta ai sportelli il suo nome “Giovanbattista Notaro” Via Mandorleto Cirò Marina ed il suo numero di telefono e la scritta “Sammontana Gelati all’italiana”, targato BT034AH subendo un danno complessivo di circa 25.000 euro.

L’indomani, Giovanni, non ha potuto far altro che rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Cirò Marina per denunciare l’episodio.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a Giovanni e la sua famiglia.







