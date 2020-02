Coronavirus: Santelli emana ordinanza e lancia numero verde dedicato

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emesso un’ordinanza relativa alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Coronavirus

Catanzaro,

venerdì 28 Febbraio 2020.

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emesso

un’ordinanza relativa alle misure per la prevenzione e la gestione

dell’emergenza Coronavirus, recependo le indicazioni fornite dal Governo

per tutte le Regioni non direttamente colpite da COVID-19.

L’ordinanza prevede che le scuole di ogni ordine e grado, le

universitĂ , gli uffici e gli esercizi commerciali espongano le

informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della

Salute.

Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle zone di accesso

al pubblico, dovranno essere predisposti erogatori di soluzioni

disinfettanti e le aziende di trasporto pubblico locale dovranno attuare

interventi di pulizia straordinaria dei mezzi.

In Calabria, dunque, le scuole restano aperte, mentre i viaggi

d’istruzione e le iniziative affini sono sospese fino al 15 marzo.

Il presidente ha, inoltre, disposto che, chiunque arrivi in Calabria o

vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver

soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani dove è

stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al

proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta.

Questi, a loro volta, dopo un primo “triage” telefonico, informeranno il

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale

territorialmente competente.

“In aggiunta a quanto indicato dal Governo, abbiamo inserito nella

nostra ordinanza anche un punto sulla sorveglianza sanitaria su tutti i

passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti

della Regione Calabria. Una misura che si rende necessaria in

considerazione del fatto che in questi giorni la Calabria vede tornare i

tanti che, per lavoro o per studio, vivono in altre regioni. Tali

controlli verranno effettuati grazie all’ausilio di volontari

appartenenti alla Protezione Civile calabrese e ad altre organizzazioni

di volontariato” dichiara il presidente Jole Santelli.

Per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus, la Regione ha anche istituito il numero verde: 800.76.76.76.

A rispondere, dalle 8.00 alle 20.00, saranno operatori sanitari con una formazione specifica sull’argomento.

“L’obiettivo è e resta quello di rassicurare la popolazione e di non creare panico infondato” conclude il presidente Santelli.

Di seguito l’ordinanza del presidente della Regione Calabria e i relativi allegati.

