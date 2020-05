Cirò Marina: Maria Daniela Panteca rassegna le dimissioni da portavoce cittadino di Fratelli d’Italia

Di seguito la lettera di dimissioni da Portavoce Cittadino del Circolo G. Almirante, inviata al Segretario Provinciale Fdi Avv. De Simone Michele

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 24 Maggio 2020.

Carissime e carissimi Amici, vi scrivo questa lettera per comunicarvi la mia decisione irrevocabile di dimettermi dal ruolo di Segretario Cittadino del Circolo FDI “G. Almirante” di Ciro’ Marina.Mi sono sempre sentita onorata di aver contribuito a far crescere questo nostro partito, ho sempre fatto il mio dovere da dirigente, militante ed elettrice dando il mio contributo, piccolo o grande che sia stato, per il bene del Partito stesso,  sacrificando il mio tempo, i miei affetti, le mie capacità intellettuali ed organizzative. Questo l’ho fatto con grande convinzione e abnegazione, almeno fino a quando non si condivide  più l’operato del proprio partito, che adotta decisioni sempre in modo arbitrario e non ascoltando i territori. Continuerò comunque ad essere una militante e continuerò ad impegnarmi per il mio territorio così come è mio uso, ma credo che la politica con la P maiuscola debba fare marcia indietro, tornare a parlarsi e a trovare soluzioni per il futuro: ho voglia di far politica  ma credo di poter fornire un supporto di idee per il bene comune anche senza ricoprire ruoli, non mi servono. Quando in un partito tutte le decisioni vengono prese in modo arbitrario, viene a mancare la parte della democrazia che credo sia fondamentale: è da  troppo tempo e in troppe occasioni che  non si è tenuto conto di quello che veniva deciso anche in modo unanime dall’intero gruppo provinciale;  ciò non ha fatto altro che smembrare il tessuto del partito stesso. Esprimo i miei più sentiti auguri al neo coordinatore provinciale Michele De Simone, fiduciosa che saprà ricostruire la provincia di Crotone, fino ad oggi lasciata al completo abbandono e alla mercé di soggetti non proprio rappresentativi delle idee di partito. Un messaggio in particolare va allo splendido gruppo che mi ha accompagnato in questi anni carichi di iniziative e responsabilità , uomini e donne che oltre da darmi fiducia, hanno sempre creduto nelle scelte condivise, che come tali sono stati lo zoccolo duro del nostro gruppo, essendo poi io fiera di poterlo rappresentare. Altra nota positiva di questa esperienza è aver conosciuto persone di alto profilo politico, ma soprattutto personale, quale l’ex Presidente della Provincia di Crotone Stano Zurlo, con cui abbiamo condiviso decisioni e che con in quale ci legherà sempre un forte senso di appartenenza, ma soprattutto amicizia. C’è un tempo per ogni cosa e il mio tempo da dirigente di partito è terminato. I più sinceri saluti.







