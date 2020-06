“Malinconia” esce il singolo di Danny Anania

Danny Anania autore del testo, musica ed interprete, figlio del cirotano Cataldo Anania

Prato,

lunedì 08 Giugno 2020.

Danny gia’ campione di hip hop, 19 anni, figlio di Cataldo Anania di Cirò Marina e Aurora Elia di Prato, ha sempre avuto l’arte nel sangue, nato in Toscana -come ci riferisce la Zia Maria Notaro- ama follemente la sua terra Cirò Marina e la sente sua, perchè quel mare gli scorre nelle vene, perche’ vive qui tutte le estati, la stagione che da’ il sale alla vita.

Sabato 6 giugno è uscito il suo singolo “Malinconia” autore del testo, musica ed interprete, con una voce calda sensuale, è un ragazzo allegro vivace.

Ama la vita, la danza e la Calabria e testardo com’è, siamo sicuro che riuscira’a far parlare di se’, complimenti Danny e ad majora dalla tua città !







