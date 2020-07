Elezioni comunali 2020: il contributo dei Socialisti Riformisti per il futuro di Crotone

Manca la nobilta’ della battaglia politica cosi’ come questa era condotta negli anni passati e quando la politica, nel dibattito del Partito -oggi Pd ma ancor prima PCI, PDS e Ds – erano strumento principale con il quale si affrontava ogni tipo i questione istituzionale, sociale ed economica.

Cosa rimane di quell’effetto catalizzatore che riusciva a mettere insieme ( e mai separati) piu’ modi di intendere ( oggi si conviene a definirle sensibilità ) dentro un partito che una volta era quello di Berlinguer ?

A Crotone la caduta della tensione democratica ed il venir meno dello spazio del dialogo dentro il Pd hanno accelerato i due fenomeni dell’autoreferenzialita’ e della presunta ragione ad ogi costo.

Si concentrano, in questo modo,abitudini che sono figlie di una incessante opera di delegittimazione della politica e dei partiti.

Non piu’ tardi della fine degli anni novanta le coalizioni erano il luogo dove si consumavano le questioni istituzionali di rappresentanza.

E Dio sa quante coalizioni questo Partito ha dovuto, nel corso della sua storia, condividere con le altre formazioni politiche che spesso avevano identita’ ed appartenenze molto lontane dai valori fondanti dell’attuale Pd.

Oggi il Pd cittadino, che ha una sua legittima rappresentanza e struttura, dettata dai vincoli statutari, è oggetto di un dibattito stesso vuoto ed artatamente sollecitato dai notisti che subiscono il fascino della notizia a tutti i costi con la relativa scarsa conoscenza delle dinamiche politiche.

E comunque i notisti preferiscono immaginare piuttosto che raccontare i fatti.

Dicevamo del Pd cittadino e della sua struttura politica che oggi sono all’attenzione di alcuni organi di informazione.

Rappresento, e sono stato indicato in questa funzione dalla segretaria Stefanizzi, la Segreteria del Pd cittadino in qualità ’ di portavoce,dunque,soggetto votato , per valori etici e di legame serio al mandato,a raccontare la verità di tutto ciò’ che accade nel Pd cittadino.

Non la verità in senso universale ma quella verità , particolare, legata ai fatti.

Non so quali aspettative abbiano mosso gli animi di coloro i quali hanno atteso la “visita “ di Iacucci al Pd in città come fatto messianico.

Certo è che Iacucci,Commissario provinciale del Pd, fa piu’ notizia per quello che potra’ rilasciare circa il tema delle alleanze e non le modalità ’ con le quali egli intenda affrontare il delicato e non piu’ rinviabile tema dell’unita’ dei dem in città ’ ed in provincia.

E questo delicato, lo ripeto, tema continua a sfuggire a chi, senza alcuna argomentazione politica, preferisce offrire ancora, e per l’ennesima volta offrire un classico ormai che angoscia alcuni animi: Sculco si o Sculco no?

In questo modo si sviano questioni fondamentali facendo deviare il discorso politica su una deriva personalistica di un nome senza alcuna argomentazione politica con la quale bisognera’ pure parlare con i cittadini.

Credo che sarebbe, a questo punto, parlare e giudicare una lunga permanenza decennale al Comune di Crotone.

Credo, ancora, che sarebbe opportuno spiegare le ragioni di una sconfitta elettorale dopo un decennio di governo del Pd a Crotone.

Credo, infine, che sarebbe giusto comprendere le vere ragioni di quella divisione che ha aperto un solco tra le due “sensibilità “ che sono state ascoltate dal Commissario Iacucci.

Non scendero’ nella discussione, anche polemica, con argomenti poco edificanti.

Ma mi domando se si può’ venire meno a dare una risposta a coloro che ci incontrano e ci chiedono di assunzioni, di collocazioni e di concorsi e di tutto quello che ha avvilito il Pd in questi ultimi anni.

Una risposta gliela dobbiamo tutti ai cittadini di Croton e se riuscissimo, per una sola volta, ad essere sinceri con noi stessi, a chiedere scusa di quello che e’ stato consumato nelle stanze del potere istituzionale sicuramente compieremmo un passo di responsabilità politica molto importante.

Ed invece no.

Si preferisce , da parte di coloro che hanno detenuto il governo istituzionale di questa città e di coloro che hanno occhieggiato ai detentori di forti discrezionalità personali in alcuni ambiti, ad indicare strade che dovrebbero delegittimare la Segretaria cittadina dem, che devono tenere conto solo del loro punto di vista, dettando – su un personalissimo registro- i voti per le altre compagne e compagni, amiche ed amici che vorrebbero, invece, avviare e stringere un aggiornamento scevro da personalismi ed agganciato ai bisogni della citta’.

Bisogni che il Pd , nel corso di questi ultimi anni, ha totalmente trascurato.

franco Iacucci ha avuto modo di sentire questo ed anche altre questioni .

Anche quelle che hanno una loro peculiarita’ sotto il profilo della decadenza etica e dell’opportunismo personale.

Ci sono decine di esempi che mettono in rilievo la cancellazione della stipata degli elettori nei confronti di un mondo, non molto esteso per fortuna,appartenuto ad alcuni dirigenti del Pd.

Da questa constatazione dovrebbe nascere la volontà ’ di rimboccarsi la maniche e lavorare unitariamente per ricostruire autonomia e prestigio del Pd in città e nel territorio.

Che mesta nel torbido non può’ pensare di far pagare il proprio fallimento elettorale ad altri rifiutando dialogo e dibattito sui contenuti.

La politica è altra cosa.

A Iacucci ho consegnato le mie considerazioni di dirigente politico ed ho chiesto, con toni pacati, che il rispetto delle regole debba valere per tutti.

Ed ho chiesto, con responsabilità , che coloro i quali si dichiarano da tempo autosospesi dal Pd per avere voce nel Pd devono chiudere quella pagina, frutto di una scelta incomprensibile .

Ma ho anche detto al mio caro amico Iacucci che tutti abbiamo titolarità in questo partito, specialmente coloro i quali hanno tenuto una militanza a si sono addossati il carico di un lavoro politico che serve alla città .

Un dirigente politico non apre ed allarga ancora solchi.

Egli ha il compito di lavorare per porre in pari dignità queste due anime del Pd.

Ma la pari dignità e’ un viatico che presuppone lealta’ e trasparenza.

Se alla fine di questo percorso la stesso Franco Iacucci non dovesse riuscire nell’arduo compito di condurre a percorsi unitari il Pd la legittimità del lavoro della Segreteria cittadina dovra’ continuare con il mandato pieno ed unanime dell’Assemblea.

Il Pd non può perdere altro tempo e la sua azione politica si deve tradurre nella composizione di una tavolo politico che esprima una larga convergenza di centrosinistra e con la indicazine di una proposta forte alla guida della città

Scopo dell’incontro era quello di promuovere una riflessione sulle forme e sui contenuti di un possibile impegno diretto dei socialisti riformisti all’interno di una coalizione di centrosinistra che si candidi alla guida dell’amministrazione comunale con una proposta di programmi e di uomini che risponda pienamente alla necessità di ideare e iniziare con urgenza un cammino di rilancio e di sviluppo. Al termine del dibattito, che ha visto la nutrita presenza di dirigenti, militanti e simpatizzanti pronti alla condivisione di una rinnovata responsabilità nell’ambito di una decisione collettiva di partecipazione, sono state concordate le linee del seguente documento politico.

Dopo la

recente, fallimentare esperienza politico-amministrativa che ha prodotto lo

scioglimento anticipato del Consiglio comunale, in conseguenza delle dimissioni

del sindaco Рin cui palese ̬ stato il tracollo della maggioranza, costretta

sovente a ricorrere al soccorso degli indulgenti consiglieri eletti nelle fila

dell’opposizione, e rovinosa l’esperienza delle variopinte liste localistiche per

la congenita loro incapacità di produrre analisi politiche d’ampio respiro e

sintesi amministrative per il governo della città – Crotone si accinge a eleggere

nei prossimi mesi il sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Sarà un

turno elettorale molto importante perché si rinnoveranno i governi di molte

regioni, di molti comuni, nonché si voterà anche per il referendum sulla legge

costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari.

E tutto

ciò avverrà dopo lo straordinario periodo provocato dalla pandemia da “Covid-19”,

che ha comportato il blocco del Paese per alcuni mesi e di fatto impedito che

si avviasse il necessario approfondimento in ordine alle problematiche e alle soluzioni

che dovranno essere al centro del confronto – anche nella nostra realtà – fra

liste e schieramenti, ma che ha fatto emergere con forza la profonda

inettitudine e la conclamata incapacità di un ceto politico nato dopo le note bufere

populiste e giustizialiste, che hanno stravolto la vita democratica.

La data

del voto – presumibilmente il prossimo 20 settembre – detta tempi quanto mai

celeri per la preparazione della campagna elettorale, per la predisposizione del

programma politico-amministrativo, per la formazione delle alleanze e delle liste,

per la selezione dei candidati. Il rischio, che già si sta manifestando

ampiamente, è che inizi la giostra dei nomi senza che ci sia l’indispensabile

analisi dello stato della città , delle sue condizioni economiche, sociali e

anche istituzionali, delle idee che dovranno essere messe in campo per farla

ripartire. Tuttavia Crotone oggi di tutto ha bisogno tranne che della rincorsa

dei soliti insignificanti slogan, di vuote formule elettoralistiche, della

sfida tra volti di candidati più o meno liftati e più o meno credibili.

Una città bloccata e

abbandonata

Da tempo

la città è bloccata, il suo tessuto economico si è sfilacciato, non si sono

avviate nuove attività produttive, è aumentato il tasso di disoccupazione, è

ripresa l’emigrazione, soprattutto quella dei giovani, spesso qualificati, e quasi

tutta l’economia cittadina ruota attorno a un settore commerciale sempre più in

crisi, ai pochi mesi di dinamismo estivo, a forme di lavoro in nero che per la

loro saltuarietà e precarietà non garantiscono sviluppo e certezza di reddito a

cui ancorare un progetto individuale e familiare di futuro.

È ferma

l’edilizia, il sistema dei trasporti è al collasso, le infrastrutture sono

indegne di un Paese moderno ed europeo, tutti gli indici economici, sociali e

della qualità della vita ci danno agli ultimi posti. Tutto è immobilizzato,

dalla bonifica del sito industriale all’Antica Kroton, dalla statale 106

all’aeroporto, dal teatro comunale al parco archeologico di Capocolonna; da

ultimo, anche le poche strutture per la pratica sportiva dei nostri atleti

stanno chiudendo i battenti, mentre la raccolta differenziata dei rifiuti non è

mai partita e a Crotone però arrivano i rifiuti che altre province calabresi

non riescono, colpevolmente, a smaltire. Il nostro territorio è uscito dai

radar dei governi nazionali e regionali, non è destinatario di politiche di

sviluppo, di investimenti produttivi, delle attenzioni che pur sarebbero dovute

ad una comunità che vive nella marginalità , sempre più esclusa dai progetti

fondamentali che ridisegnano il futuro del Paese e in esso del Mezzogiorno.

Crotone ha smarrito il suo ruolo in Calabria, ma anche la funzione di

rappresentanza e di guida del territorio provinciale, rispetto al quale appare

isolata e senza la forza e l’autorevolezza per essere punto di riferimento come

lo è stata in passato.

Lo stato

di degrado e di abbandono della città sono sotto gli occhi di tutti. Il

fallimento di esperienze amministrative estemporanee e di ispirazione

extrapolitica ne ha accentuato la pesantezza. Eppure, fino ai primi anni

Novanta, Crotone ha avuto una dimensione economica, culturale, civile di

diversa qualità e consistenza, pur tra l’affiorare dei primi segni di una crisi

che si sarebbe drammaticamente sviluppata negli anni successivi, quando si pagò

il prezzo di una incapacità di sistema a ideare una riconversione dell’apparato

industriale, a immaginare nuove strategie di sviluppo, in cui esaltare e

rinnovare le vocazioni produttive del territorio.

Il degrado politico: tra

inadeguatezza politica, populismo, localismo e trasformismo.

La crisi

poi ha determinato la sconfitta storica, a livello politico (certamente

trascinata anche dagli eventi nazionali che in quegli anni cancellarono

un’intera classe dirigente), dei partiti che avevano ininterrottamente retto il

governo della Città con risultati di grande positività e con un peso politico

poi venuto definitivamente meno. Da allora hanno cominciato ad affermarsi a

Crotone fenomeni di populismo, di localismo e di trasformismo, di pesante

condizionamento clientelare, che hanno svolto una funzione corrosiva e reso

debole il tradizionale asse culturale, sociale e politico che aveva condotto la

città a traguardi indiscutibili. Questo è accaduto perché è mancata la

politica, sono mancate le idee, le gambe su cui farle camminare, è mancato

l’ancoraggio politico strutturato, vissuto, riconosciuto, sono mancate le forze

politiche in grado di dirigere, di selezionare e promuovere uomini e programmi.

È venuta meno la base riformista della politica cittadina, quella base che era

stata la prerogativa forte e credibile delle amministrazioni comunali che

avevano guidato Crotone con largo consenso e seguito popolare, e che avevano

determinato il raggiungimento di obiettivi storici, come, per esempio,

l’elevazione a Provincia, conquista oggi neanche difesa nelle scelte delle

istituzioni regionali e nazionali.

Il ruolo e il compito dei

riformisti

Ora è il

momento di riprendere, nelle forme nuove consentite dalle condizioni storiche

determinate, quel filo del discorso interrotto, senza nostalgia, senza

cedimenti al reducismo, ma con la consapevolezza che una rinnovata autonoma presenza

e proposta riformista è un elemento essenziale e qualificante in una coalizione

progressista che ambisca a riconquistare la leadership nelle istituzioni

cittadine, al riparo da deteriori compromessi di potere ma senza settarismi e,

viceversa, senza particolarismi o pretese di egemonia di ambienti che

privilegiano la gestione chiusa del potere più che un chiaro, condiviso e

perseguibile programma di rinnovamento e di ripartenza al servizio dell’intera città .

Partendo

da queste impostazioni intendiamo dare il nostro autonomo contributo – come

area socialista e riformista che vanta una consolidata e riconosciuta

esperienza amministrativa, caratterizzata dalla presenza e dall’impegno

autorevole, in una lunga, storica tradizione, di donne e di uomini che hanno

firmato le stagioni migliori del governo della città – alla costruzione di uno

schieramento che si richiami a quella storia, a quei valori, a quegli ideali

che sono l’anima di una coalizione riformista, di centrosinistra, e che rilanci

la necessità , la funzione e il ruolo della politica, a partire dal ritorno a un

confronto dialettico tra forze politiche e all’interno delle stesse, a forme di

partecipazione democratica, al coinvolgimento delle energie e delle

intelligenze vive e pronte della nostra società . Perché questo ambizioso

proposito di rinnovamento e di ricostruzione sia credibile e riceva sostegno e

adesioni, occorre, di fatto, una indispensabile,

netta discontinuità con il recente, infecondo passato amministrativo e

con l’insieme dilettantistico e autoreferenziale che lo ha prodotto.

Bisogna

recuperare la voglia di mettersi in campo, di non stare passivamente alla

finestra mentre altri decidono del nostro futuro senza mediazioni e controlli.

È tempo che la politica si riappropri del suo indispensabile protagonismo, che

sappia motivare e chiamare all’impegno i settori vitali dell’economia

cittadina, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, le rappresentanze

sociali, le associazioni a vario titolo impegnate quotidianamente in una

presenza preziosa e apprezzata di iniziativa e sostegno.

Occorre

uno sforzo straordinario, tanto più oggi, quando gli effetti del “lockdown”

stanno cominciando a incidere nella carne viva dell’economia cittadina e dei

redditi delle famiglie. Questo sforzo potrà essere sostenuto solo con

indispensabile chiarezza di intenti, con compattezza unitaria nella gestione

della cosa pubblica, con una visione programmatica che sappia indicare la

strada per ripartire, in cui tutti possano riconoscersi e dare il proprio

contributo, con passione, fiducia, speranza, a cominciare dalle nuove

generazioni, il cui apporto è fondamentale e decisivo per vincere una sfida che

è proibitiva ma esaltante.

Siamo

una piccola provincia, una comunità con ridotto peso politico ed economico. Solo

facendo rete, sistema, solo creando un nuovo protagonismo, un nuovo profilo

identitario, sarà possibile affrontare responsabilità e tempi che saranno duri

e particolarmente difficili. Nessun ritardo è più ammissibile.

Con

urgenza deve essere immediatamente attivato un tavolo di coalizione per

cominciare a delineare i riferimenti programmatici e le consequenziali scelte.

Noi, come area socialista e riformista, intendiamo arrivarci portando il

contributo delle nostre proposte, dei nostri approfondimenti.

