Sopralluogo del presidente ff della Provincia di Crotone all’Asp di Cirò Marina: “necessita potenziare i servizi ambulatoriali”

Intervenire immediatamente per evitare altre riduzioni dei servizi di assistenza sanitaria sul Distretto Asp di Cirò Marina, dove piuttosto sono necessari investimenti e incrementi nell’offerta di assistenza e soccorso

Cirò Marina,

giovedì 02 Luglio 2020.

Questa mattina, il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Giuseppe Dell’Aquila si è recato, a seguito di numerose segnalazioni, presso l’Asp territoriale di Cirò Marina e ha constatato la situazione emergenziale e di disagio che i cittadini del comprensorio cirotano sono costretti ad affrontare. Servizi ambulatoriali ridotti al minino, ed il servizio prelievi ormai praticamente dismesso.

“Così non va – ha commentato il presidente Dell’Aquila – non è accettabile che un presidio a servizio di circa 50 mila persone non solo non sia incrementato e potenziato ma addirittura ridotto! L’emergenza Covid-19 ha dimostrato che i presidi territoriali sono indispensabili, che possono fare la differenza nella gestione e nel contenimento, e allora oggi forti di questa esperienza, e grazie alle risorse finanziarie che finalmente il Governo ed il ministro Speranza intendono destinare alla sanitĂ , dobbiamo investire nei presidi zonali, dobbiamo primo soccorso e assistenza. Nelle prossime ore – ha proseguito il presidente dell’Ente intermedio – incontrerò l’avv. Masciari per chiedere un incontro, un tavolo tecnico alla presenza anche dei Sindaci, per valutare e mettere in campo tutte le azioni necessarie, per restituire al presidio sanitario e ai cittadini del comprensorio del cirotano, servizi e assistenza. Sono certo che la volontĂ dei vertici dell’azienda ospedaliera sarĂ quella di rivedere una riorganizzazione, è nota a tutti la loro capacitĂ di sintesi e l’operativitĂ nel risolvere i problemi e migliorare i servizi, così come giĂ dimostrato durante il periodo di pandemia.”

