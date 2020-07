CirÃ² Marina: Nuovo Look per via Torrenova, CittÃ  Pulita dedica una aiuola alle Mamme

CirĂ² Marina: Nuovo Look per via Torrenova, CittĂ Pulita dedica una aiuola alle Mamme

L’associazione di volontariato no-profit continua ad abbellire gli spazi urbani della cittadina da ben 7 anni

CirĂ² Marina,

lunedì 06 Luglio 2020.

Ora lo spartitraffico di via Torrenova ha un nuovo look, 175

metri lineari abbelliti che ridanno decoro a quest’area. Uno spazio

lunghissimo, composto da due tratti, che ha richiesto circa 12 domeniche di

volontariato e che ora contribuirĂ a presentare ancora meglio la cittĂ ai

nostri visitatori.

Ha realizzare quest’opera gratuitamente ci ha pensato

l’associazione Città Pulita, un’organizzazione di volontariato no profit, molto

attiva ed operosa nella nostra Cittadina.

Il primo tratto, 105 metri lineari è stato adottato dallo

studio fotografico di Malena Raffaelle, mentre il secondo tratto, settanta

metri lineari, è stato adottato dalla stessa associazione che lo ha voluto

dedicare a tutte le Mamme, un messaggio che vuole assumere un significato

universale, una sorta di gratitudine verso la figura materna sempre pronta a

sostenere i figli.

La riqualificazione di questo importante spazio urbano è

stato un obiettivo che l’associazione si è posto giĂ da un po’ di tempo, quando

tutti gli interventi di miglioramento effettuati anni addietro non hanno

permesso di ridare decoro a quest’area a causa dell’incessante azione corrosiva

dei venti e della salsedine.

Infatti tutti gli elementi naturali utilizzati si sono

manifestati inutili, basti pensare che sia l’erbetta naturale utilizzata, il

gramignone americano, che le varie piante di ficus e oleandro, nel giro di

pochi mesi, hanno subito danni irrimediabili.

Per questa ragione l’associazione, così come per altri siti,

ha deciso di utilizzare, di concerto con l’amministrazione comunale, materiali

resistenti alle intemperie, come le betonelle, le graniglie di marmo, l’erbetta

sintetica e piante della specie agave americana e variegata, aloe e agave

attenuata.

L’opera è stata possibile grazie all’oramai consolidato

sistema interattivo instaurato dall’associazione con i vari operatori economici

e i cittadini sempre propensi ad aderire a progetti di abbellimento delle aree

urbane, il tutto avallato dall’amministrazione comunale.

Una sinergia vincente in cui da una parte ci sono

imprenditori e cittadini disposti a coprire i costi dei materiali e dall’altra

l’associazione che fornisce manodopera, mezzi meccanici e attrezzature

gratuitamente.

Un modus operandi utilissimo al nostro tessuto urbano,

bisognoso di miglioramenti, soprattutto perchĂ© trattasi di una localitĂ

turistica che deve fare leva sulla cura e la bellezza delle sue aree.

Città Pulita conosce bene questo aspetto strategico ed è per

questo che da sette anni, incessantemente, sta dando una mano alla propria

CittĂ che tanto bisogno ha di decoro e che non puĂ² attingere ai fondi comunali

a causa del dissesto finanziario.

A contribuire alla realizzazione di questo importante spazio

urbano ci hanno pensato: Affatato Francesco e Gianni Giordano, Nigro Giovanni, Serafina

Sammarco, Cataldo e Luca Adorisio, Golino Cataldo, Anna Carlini, Cira Maselli,

Mario Ceravolo, che ci hanno fornito, le betonelle, la graniglia di marmo, la

sabbia e il terriccio da compattamento e numerose piantine.

La stessa associazione coltiva diverse specie di piante

ornamentali che utilizza per abbellire le aiuole e per abbattere i costi

d’acquisto.

Hanno contributo invece all’acquisto del manto erboso

sintetico: Enzo Gentile MalibĂ¹, Russo Umberto, Bar Il centrale, Overcom,

Casabella Ceramiche, Lavori Edili F.lli De Simone, De Franco Giancarlo, Gianni

Notaro Bar Tabacchi, Affatato Conad.

L’associazione vuole ringraziare i volontari che hanno realizzato

tutti gli interventi e si sono spesi, sacrificando le proprie famiglie, per il

bene comune.

In particolare i volontari da ringraziare sono: Nino

TrifirĂ², Cesare Filippelli, Giuseppe Pirito, Gianni De Simone, Mario Filippelli,

Tonino Benevento, Francesco De Simone, Fortunato Strumbo, Gianni Notaro,

Nicodemo Fuscaldo, Mario Campanile, Giannino Carfora, Belcastro Simone, tutti

attivi a livello operativo.

Sono da ringraziare anche tutti gli altri soci fondatori e

sostenitori che ci supportano in vario modo, come: Cataldo Golino, Gino

Cirantineo, Enzo Fuscaldo, Fuscaldo Leonardo, Rosario Gangale e Tangari

Quintino.

Un pensiero anche ai giovanissimi soci che hanno dato il

loro supporto e che continuano a far parte della compagine associativa. In

particolare: Marco De Franco, Nicodemo Lettieri, Pasquale Carfora, Matteo Fiore

e Nicodemo Arcuri.

CittĂ Pulita ringrazia tutti i simpatizzanti che non fanno

mancare il loro sostegno e l’amministrazione comunale per l’incessante fiducia

che accorda oramai sette anni.

