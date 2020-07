Estate 2020: Cancellazzione treni sulla ionica Crotone-Sibari

Lo rende noto la Dr.ssa Errico Luciana dell’Associata Associazione crotoniate ferrovia jonica

La Redazione

Mandatoriccio,

martedì 07 Luglio 2020.

Con le variazioni estive all’ orario ferroviario, il 15 giugno scorso si è avuto modo di constatare come, sulla tratta ionica crotone sibari siano stati cancellati innumerevoli treni e nello specifico: 05:50 (partenza da Mandatoriccio) direzione cd lido ed in coincidenza per Reggio centrale; 14:05 (partenza da mandatoriccio) direzione Sibari in coincidenza per cosenza; 19:10 (partenza da mandatoriccio) direzione sibari; 20:40(partenza da mandatoriccio) direzione Sibari. Due giorni fa l ennesima sorpresa, la cancellazzione dei treni delle ore 17:24 (partenza da Rossano) direzione cz lido; 19:42 (partenza da rossano) direzione cz ido. SarĂ Â un chiaro intento di buttare nell isolamento un intero territorio, in un periodo tra l altro ad alta densitĂ turistica…?

© RIPRODUZIONE RISERVATA