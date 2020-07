Cirò Marina: controlli preordinati, un arresto e una denuncia

Nella mattinata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, unitamente al nucleo cinofili dello squadrone eliportato “Cacciatori Calabria”, traevano in arresto un 36enne

Comunicato dei Carabinieri

Cirò Marina,

domenica 19 Luglio 2020.

Il 36enne, coniugato, manovale, perché a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di circa 116 grammi di “marijuana”, 3 piante di “cannabis indica”, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 430 euro in banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nell’ambito dei controlli veniva inoltre deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 44enne, coniugato, tatuatore, poiché trovato in possesso di 44 grammi di “marijuana” e un’arma bianca non denunciata.

