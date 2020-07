Dybala e De Paul, amici contro verso lo scudetto, le vacanze e una pazza idea

Dybala e De Paul, amici contro verso lo scudetto, le vacanze e una pazza idea Grigliate, vacanze, wag amiche, un legame cementato in nazionale e non scalfito, ora Joya vuole festeggiare il tricolore contro l’Udinese del “fratello” Rodrigo. In campo sarà battaglia, e in futuro… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 22 Luglio 2020.

Dybala e De Paul, amici contro verso lo scudetto, le vacanze e una pazza idea

Grigliate, vacanze, wag amiche, un legame cementato in nazionale e non scalfito, ora Joya vuole festeggiare il tricolore contro l’Udinese del “fratello” Rodrigo. In campo sarà battaglia, e in futuro…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA