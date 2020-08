Attivo anche a Crotone servizio di ascolto gratuito per i detenuti, familiari e congiunti

L’AIMePe Associazione Italiana Mediatori Penali rende noto che a partire da ieri, 1 agosto 2020 è attivo anche nel territorio di Crotone il Servizio gratuito di Ascolto e Mediazione

La Redazione

Crotone,

domenica 02 Agosto 2020.

“Non sei solo, non sei sola”, rivolto alla comunità carceraria, ai familiari dei detenuti e ad i loro congiunti. Â

Per far fronte all’emergenza Covid-19 , l’ (AIMeP e)Associazione Italiana Mediatori Penali e l’Associazione Noi & Voi Onlus in collaborazione con gli Istituti Penitenziari e gli Uffici di Esecuzione Penitenziaria Esterna Taranto ed il partner aderente Volontariato Penitenziario SEAC, presentano il Servizio di Ascolto e Gestione dei conflitti, già in altre strutture carcerarie italiane.Â

L’iniziativa a Crotone è stata possibile grazie alla collaborazione con il garante comunale dei detenuti avv. Federico Ferraro.

Per

esprimere vicinanza e supporto alla comunità carceraria, in ottemperanza

all’emergenza Covid-19, causa di preoccupazione

per i detenuti per quanto sta accadendo fuori alle loro famiglie, il Servizio

si configura come uno spazio di accoglienza e sostegno per i detenuti, le

famiglie e i congiunti degli stessi di problematiche di tipo personale,

affettivo o relazionale, che si svolge in un clima positivo, teso alla prevenzione

del disagio e alla promozione del benessere.

Il servizio

di ascolto è dedicato a:

• Detenuti,

in particolar modo coloro che non hanno legami familiari o che fanno fatica ad

avere contatti con i familiari;

• I

condannati affidati ai servizi sociali e/o agli uffici di esecuzione personale

esterna, UEPE, privilegiando coloro i quali hanno una rete familiare in

difficoltà ;

• Famiglie

dei detenuti.

Per

fronteggiare:

•

Disagio, tensioni in famiglia, lutti, malattie;

•

Difficoltà economiche;

• Integrazione;

•

Disagio nei rapporti con gli altri detenuti e/o con le loro famiglia.

Se conosci

qualcuno che potrebbe usufruire di tale aiuto o ti riconosci in uno di questi

punti o ancora hai bisogno di un confronto e supporto, il servizio telefonico è

attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

I referenti del progetto di volontariato sono i seguenti professionsti:

Dott.ssa

Maria Cristina Ciambrone

Mediatore

familiare A.I.Me.F.,

Mediatore scolastico e mediatore penale, Presidente A.I.Me.Pe: 349 304 6315

Maria Spizzirri, Mediatore penale A.I.Me.Pe, Tesoriere A.I.Me.Pe, Mediatore Scolastico: 3801313615

Bina Salvati Mediatore penale A.I.Me.Pe, Mediatore Scolastico: 3286772531

AIMePe Associazione Italiana Mediatori Penali

© RIPRODUZIONE RISERVATA