Crotone: Antonio Manica, sulla pubblicazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi

La nota del candidato sindaco del centrodestra al Comune di Crotone, Antonio Manica

Crotone,

venerdì 07 Agosto 2020.

“Avevo

già espresso perplessità e preoccupazione in merito alla capacità economica da

parte delle società sportive di poter gestire gli impianti sportivi comunali ed

oggi ancora di più, dopo la pubblicazione del tariffario per l’uso delle tre

strutture sportive”.

Il candidato

sindaco del centrodestra al Comune di Crotone, Antonio Manica, manifesta

apprensione a seguito della pubblicazione, sull’albo pretorio del Comune di

Crotone, del tariffario orario, giornaliero e mensile per l’utilizzo degli

impianti, in particolare in relazione ad i costi troppo onerosi che sono

chiamate a sostenere le società e le associazioni sportive cittadine.

“Intanto, vorrei

fosse fatta chiarezza in merito ai criteri utilizzati per la determinazione di questi

prezzi che trovo esorbitanti ed esagerati, sia per l’utilizzo del Palakrò, per

il quale si dovrà pagare circa tredici mila euro mensili, ma soprattutto per

l’utilizzo del Palamilone, il cui tariffario orario è di 170 euro, quello

giornaliero di oltre mille euro e quello mensile prevede una tariffa di ben 32

mila euro e mezzo”.

Inoltre, le

tariffe sono comprensive dei consumi dell’utenza?

Mentre si pone questi quesiti, il candidato

sindaco Manica è certo che le cose andrebbero gestite in maniera differente:

“Non credo che questo sistema sia sostenibile. È chiaro che le società sportive

non sono in grado di sostenere questi costi senza ricevere un sostegno. La

prossima amministrazione comunale dovrà impegnarsi a trovare una soluzione

diversa, ragionevole e consapevole in base alle capacità delle società e delle

associazioni sportive, altrimenti si rischia il collasso dello sport

crotonese”.

