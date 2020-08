Strongoli: Convocata d’urgenza l’Assemblea cittadina del PD

La nota del direttivo del Partito Democratico di Strongoli

Strongoli,

domenica 09 Agosto 2020.

A fronte delle recenti dichiarazioni

del Segretario cittadino Salvatore Codispoti apparse sui quotidiani locali che

vedrebbero il Partito Democratico aver stretto un accordo “su temi importanti”

per correre nelle file del centro destra del candidato Sergio Bruno, è stata

convocata l’Assemblea cittadina del Partito Democratico di Strongoli per lunedì

10 agosto alle ore 18:30.

All’ordine del giorno ci sarĂ

la discussione sui contenuti di tale accordo che – occorre precisare – non è

stato in nessun modo concertato con l’Assemblea democraticamente eletta dagli

iscritti ed iscritte del PD.

Corre anche la

responsabilitĂ politica – per ora – di chiarire a tutti che la Sezione Cittadina

PD di Strongoli non è soggetta ad alcun commissariamento da parte degli Organi atti

a ciò, e che, pertanto, come da Statuto, l’organo deputato ad impegnare il

Partito resta il seno dell’Assembla cittadina eletta democraticamente dagli

iscritti.

Resta imprescindibile per la

sezione di Strongoli PD il rispetto della propria autonomia statutaria in

stretto concerto con le linee guida provinciali della discontinuitĂ ed apertura

ai giovani come sintesi della societĂ civile che guarda alle politiche di

sinistra con interesse e condivisione di valori. Nessun assist a chi

vuole destabilizzare il PD, nessuna coalizione con le destre come da Manifesto

PD.

All’ordine del giorno anche la

richiesta di chiarimenti riguardanti le motivazioni che hanno spinto il

Segretario e tre dirigenti PD ad accordarsi per contro proprio con la lista

civica di destra di Sergio Bruno senza aver coinvolto l’Organo espressione

diretta degli iscritti.

