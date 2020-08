CirÃ² Marina, Concorso pubblico per 2 posti di Istruttore direttivo tecnico: abbinamento candidati-elaborati

Cirò Marina, Concorso pubblico per 2 posti di Istruttore direttivo tecnico: abbinamento candidati-elaborati

Comunicato diramato dal Presidente della Commissione esaminatrice del concorso

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 11 Agosto 2020.

La nota diramata dal Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso, dott. Paolo Lo Moro, comunica che, in esito alla valutazione, in seduta riservata ed in data mercoledì 12 agosto 2020, degli elaborati contenenti i “quesiti a risposta aperta” sottoposti ai concorrenti presenti nella prova scritta del concorso pubblico, la Commissione intende procedere, alle ore 18,00 dello stesso giorno presso la Sala Consiliare della Sede comunale ubicata in Piazza Kennedy 1, alla seduta pubblica nella quale si procederà all’apertura delle buste piccole contenenti inominativi dei candidati ed all’abbinamento degli stessi con gli elaborati sottposti a valutazione e punteggio. L’abbinamento di che trattasi sarà reso possibile dalla medesima numerazione riportata nella busta grande, contenente gli elaborati, e nella busta piccola, contenente inominativi.

Avviso pubblico procedura concorsuale cat. D

© RIPRODUZIONE RISERVATA