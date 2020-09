Francesca Ferrara è la nuova Miss Arbereshe, la più bella d’Arberia

Di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo si è aggiudicata la corona di regina del mondo albanofono

La Redazione

Spezzano Albanese (CS),

martedì 08 Settembre 2020.

Dopo di lei Paola tassone di cerzeto e Valeria Severino di Santa sofia d’Epiro

Arriva

da Piana degli Albanesi la più bella d’Arberia. Francesca Ferrara è

stata eletta miss Arbereshe per l’edizione 2020 celebrata a Spezzano

Albanese, il concorso di bellezza ideato dalla Proloco di Spezzano

Albanese allora presieduta da Cosmo Damiano Montone ed oggi portato

avanti e realizzato dall’associazione Ahì Namà , presieduta da Savio

Montone, con il patrocinio del Comune di Spezzano Albanese e della

Regione Calabria. Ha sbaragliato la concorrenza in rappresentanza di

Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, lasciando dietro di lei sul

podio Paola Tassone di Cerzeto e Valeria Severino di Santa Sofia d’Epiro

comuni entrambi della provincia di Cosenza. Una serata all’insegna

della identità arbereshe quella celebrata, nel pieno rispetto delle

modalità anti covid, presso il teatro comunale “V. Pesce” di Spezzano

che come negli anni scorsi è stato il centro di un evento di cultura,

bellezza, tradizione ed identità .

«Un grande

ringraziamento – ha sottolineato Savio Montone – va a tutti i comuni, le

amministrazione e le pro loco dei comuni in gara e le persone che hanno

aiutato me ed il mio staff, soprattutto in questo periodo di pandemia,

ad organizzare un evento complesso come questo e renderlo sicuro per le

partecipanti e per il pubblico». Tra i premi assegnati anche quello di

Miss Arbereshe Social 2020 riconosciuto a Francesca Vaccaro di Palazzo

Adriano (PA) ed il premio Cosmo Damiano Montone vinto da Martina

Coppolillo di Cervicati (CS). Le diciotto ragazze in gara hanno permesso

al pubblico di ammirare, oltre la bellezza, anche i caratteristici

costumi tipici della comunità arbereshe di provenienza. «Un forte

momento di identità – hanno ribadito gli organizzatori – per capire

l’importanza degli arbereshe di Calabria. Una manifestazione per la

quale speriamo di avere sempre risultati migliori».

L’appuntamento

ha rappresentato la tappa conclusiva della seconda edizione di “Arberia

Festival Internazionale della Cultura Arbereshe”, promosso nell’ambito

del progetto “Spixana: Cultura Arbereshe e Sere d’Estate” patrocinato

dal Comune di Spezzano Albanese e cofinanziato dalla Regione Calabria

PAC 2014-2020 Azione 1.3. Nella passata edizione fu Ilenia Colloca di Frascineto ad essere incoronata come regina del mondo arbereshe.

