Anteas Calabria: bonus vacanze per un settembre a misura di anziani

A comunicarlo è Cataldo Nigro, Presidente Anteas Calabria

La Redazione

Crotone,

giovedì 10 Settembre 2020.

Il caldo settembrino porta gli ANZIANI a vivere la stagione delle

Ferie in tranquillitĂ , lontani dalle moltitudini dei vacanzieri che hanno

occupato le nostre spiagge e le localitĂ

montane del nostro territorio creando inevitabile confusione e rumorose notti

legati anche alla presenza di giovani che si ritrovano in gruppo nel periodo

Giugno-Agosto, a vantaggio della sola gioia di alcuni commercianti e

ristoratori.

Malgrado la pandemia che copre da tempo il nostro paese da Nord a

Sud e

le tante paure circolanti, a beneficio anche degli anziani e famiglie di

vario tipo quest’anno esiste il “Bonus Vacanze” un contributo alle spese,

voluto dal GOVERNO centrale che supporta la spesa totale delle ferie e

favorisce anche un sostegno al comparto

alberghiero del territorio che soffre di

una paurosa crisi di mercato.

Sono, oggi, tanti gli anziani che

chiedono: CHE COS’E’ il Bonus Vacanze e reclamano notizie su CHI

LO PUO RICHIEDERE ?

Nasce, pertanto, il nostro dovere

civico come volontari e componenti delle varie associazioni che formano la grande

famiglia del Terzo Settore oltre alle istituzioni presenti nel territorio di contattarli

e informarli, invitandoli a non perdere simile occasione per usufruire di un

diritto che non esisteva prima della crisi.

La domanda può essere fatta solo

dai nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE non superiore ai 40 mila

euro. Ma ne può usufruire chiunque faccia parte del nucleo familiare che ha

fatto la richiesta, anche senza che sia presente il soggetto richiedente.

Il BONUS vacanze vale 500 euro

nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone; per le famiglie

composte da due persone è pari a 300 euro e scende a 150 per i single.

Nei particolari consigliamo a chi

interessato rivolgersi anche ai Patronati e alle Agenzie di Viaggi in modo consentire agli Anziani di scegliere

tempi e luoghi dove potersi godere un periodo di riposo, e nel contempo fare

nuove esperienze e conoscenze del nostro territorio calabrese, spesso denigrato

da chi non lo conosce.

Inoltre rivolgiamo un invito

sentito agli Albergatori disponibili a costruire una rete di contatto con

quelle Associazioni e istituzioni che hanno compiti di rappresentanza della categoria

per facilitare ed accelerare le relative

procedure pur di usufruire del diritto alle ferie di ogni persona anziana.

Noi restiamo disponibili e

impegnati a vigilare per evitare che i fondi stanziati non vengono spesi per

disconoscenza degli aventi titolo o carenza di comunicazione e organizzativa dei

vari soggetti preposti, i quali

incautamente finiscono per danneggiare il giĂ debole turismo calabrese che

-invece- necessita lavorare oltre il periodo post- agosto.

Una speranza di cambiamento culturale

che vogliamo favorire in quanto siamo certi che alberga nel cuore di tanti

giovani ma anche dei molti anziani attivi che amano vivere.

