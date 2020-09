A Cirò si è svolta la cerimonia di piantumazione dell’Albero della Legalità

A Cirò si è svolta la cerimonia di piantumazione dell’Albero della LegalitÃ

Il Sindaco Francesco Paletta: “la cooperazione e la collaborazione sono importanti soprattutto fra le Istituzioni, la Scuola, le Forze dell’Ordine e i cittadini al fine di costruire il bene di tutti”

LaRedazione

Cirò,

sabato 12 Settembre 2020.

Ieri, venerdì 11 Settembre 2020 alle ore 10,30 in Piazza della Legalità e della Libertà a Cirò (KR) si è tenuta la piantumazione dell’Albero della Legalità come nuova fonte di vita radicata saldamente ai valori della Giustizia e della Legalità organizzato dal Progetto di Vita con la partecipazione del Comune di Cirò (KR).

Nella splendida cornice di Piazza della Legalità e della

Libertà si è svolta la cerimonia che vuole mantenere vivo il ricordo delle

vittime di mafia, dei Servitori dello Stato, onorando il ricordo di coloro che

hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie mantenendo viva la fiducia

nella Legge e nello Stato. Uomini e donne contraddistinti dalla determinazione

di creare una rete di collaborazione fra le Istituzioni, le Forze dell’Ordine,

la Magistratura e i cittadini per affermare l’alto valore della legalità .

La cerimonia si è aperta con le parole significative del

Primo cittadino Avv. Francesco PALETTA, che da egregio

rappresentante del Comune di Cirò, ha ribadito l’importanza della legalità e di

quanto, con il suo operato quotidiano, sostiene lo sviluppo culturale per la

crescita del territorio. Ha ribadito: “la cooperazione e la collaborazione

sono importanti soprattutto fra le Istituzioni, la Scuola, le Forze dell’Ordine

e i cittadini al fine di costruire il bene di tutti”.

E’ seguito l’intervento di alcuni ragazzi del Liceo che

hanno letto i loro bellissimi, intensi pensieri e riflessioni sulla mafia,

ricordando l’impegno e l’operato del Giudice Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino sempre in prima linea nella lotta alle mafie e morti tragicamente

per mano delle stesse.

L’intervento del dott. Giovanni AIELLO, Dirigente

dell’Istituto Omnicomprensivo, è stato importante, perché ha ribadito

l’importanza dell’istruzione per i ragazzi che sono il nostro futuro e di

quanto ricco sarà il suo impegno nella costruzione e nella gestione delle

attività .

La presenza della Chiesa durante la cerimonia nella figura

di Don Matteo GIACOBBE, che ha benedetto i presenti e l’Albero

della Legalità , è stata molto importante.

È seguito l’intervento del Funzionario della Polizia di

Stato in rappresentanza del Questore di Crotone Dott.ssa Irene IULIANO che

ha ribadito con risolutezza la forza dello Stato e l’impegno quotidiano di

servizio alla comunità e quanto la lotta alle mafie riguardi ognuno di noi, la

collettività e le istituzioni.

Intervento prezioso e di grande valore è stato quello del

Prefetto di Crotone S.E. Dott.ssa Tiziana TOMBESI che ha ribadito

la presenza e la forza dello Stato in Italia e in un territorio bellissimo,

quello calabrese, ma martoriato dalla criminalità . Ha sottolineato: “Oggi 11

settembre ricordiamo le vittime delle Torri Gemelle e sono trascorsi pochi

giorni dal 38° anniversario della tragica morte del Generale e Prefetto dalla

Dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta

Domenico Russo. Tutti noi ricordiamo esattamente i luoghi dove eravamo in

quegli istanti terribili e tutti ricordiamo che ci sono uomini e donne che con

la loro sola presenza cambiano l’atmosfera del luogo dove si trovano e

diventano ingombranti per la loro grandezza d’animo, la loro risolutezza e il

loro impegno per lo Stato e la costruzione del bene comune.”

Hanno concluso l’incontro Adriana Colacicco e Gerardo Gatti

fondatori del Progetto di Vita. La prima ad avviare la cerimonia alla

conclusione è stata Adriana Colacicco che ha ribadito: “sappiamo bene quanto

la Locale di Cirò sia presente in un territorio bellissimo e sappiamo quanto

tutto quello che tocca la ‘ndrangheta, le mafie, viene distrutto e secca.

L’Albero della Legalità si contrappone all’albero della malavita composto dalle

cinque parti che rappresentano la gerarchia delle mafie: il capobastone

rappresenta il tronco, i rami rappresentano i mastri di giornata e i camorristi

di sangue, di sgarro e di seta, i ramoscelli rappresentano i picciotti e i

fiori rappresentano i giovani d’onore ovvero le nuove leve. Questo albero vive

grazie all’omertà e al silenzio. Sotto l’albero il fango di traditori e

polizia. Noi contrapponiamo l’Albero della Legalità con tronco forte che vive

grazie alla legalità e alla giustizia. La Legalità non è gratuita, va piantata,

radicata, resa

prospera e diffusa ovunque. L’albero

ricorda alle Istituzioni e al cittadino che deve essere esempio concreto di

legalità e che deve fare sempre di più per la legalità e il rispetto delle

regole. Proprio in un territorio dove la Locale di Cirò conta molto. La legalitÃ

è la vita, la nostra vita.” Conclude Gerardo Gatti: “l’importanza

dei giovani e del loro futuro, di quanto non debbano rinunciare ai loro sogni e

di quanto debbano continuare a studiare per non cadere nelle mani della

criminalità . Fino a quando ci sarà omertà , paura, indifferenza la criminalitÃ

sarà sempre vincitrice e noi, cittadini per bene saremo perdenti. Quindi

parlare significa far ragionare e far capire da che parte stare e che i favori,

sono diritti negati.”

È seguita la piantumazione dell’Albero della Legalità dalle

abili e operose mani del Sindaco Paletta che ha contribuito alla sistemazione

nel luogo dedicato in Piazza della Libertà e della Legalità .

La

cerimonia si è svolta al cospetto della partecipata presenza del Colonnello Gabriele

MABOR Comandante Provinciale Carabinieri Crotone, il Capitano Stefano

MARTORANA Comandante di Stazione dei Carabinieri di Cirò Marina

(Kr), il Maresciallo Matteo MURAIOLI Comandante Interinale della

Stazione dei Carabinieri di Cirò Superiore (Kr) in rappresentanza del

Maresciallo Ivo BELCUFINÈ Comandante della Stazione dei

Carabinieri di Cirò Superiore (Kr), Maresciallo Salvatore MARASCO Comandante

della Guardia di Finanza di Cirò Marina (Kr) e in rappresentanza della Marina

Militare di Cirò Marina (Kr) il Maresciallo Salvatore CAMBRIA e

il Maresciallo Giuseppe GATTI. La cerimonia dal grande valore

simbolico rappresenta il richiamo all’impegno di tutti noi nel perseguire

l’impegno alla lotta alle mafie e l’affermarsi della legalità in ogni ambito

della vita.

