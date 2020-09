Cirò: Al via i lavori per il nuovo “arenacchio” con area parcheggio e villetta con parco giochi, in cantiere altri lavori

E' quanto fa sapere l'amministrazione comunale

La Redazione

,

sabato 12 Settembre 2020.

L’amministrazione comunale comunica ai cittadini che il lavoro dei mesi scorsi ha dato i suoi frutti : 1- affidamento lavori del finanziamento di € 200.000 piccoli comuni ed in questi giorni inzieranno i lavori tra i quali l’area in Via G. Pascoli (arenacchio) per creare area parcheggio e villetta con annesso parco giochi e la bitumazione di alcune vie del centro abitato; 2- inizio lavori nei prossimi giorni progetto area degradata Madonna di Pompei di €. 400.000 con riqualificazione dell’intera zona ( chiesetta compresa), creazione sala multimediale di 90 mq e adeguamento parco giochi; 3- approvazione progetto scuola elementare tempo modulare con annessa palestra, adeguamento sismico e efficientamento energetico per € 840.000 con affidamento dei lavori entro il 31 ottobre 2020;4- Nei prossimi giorni, dopo la valutazione dei progetti pervenuti alla Stazione appaltante di Crotone, verrĂ affidato l’incarico del progetto del I lotto Castello di € 2.000.000.Nel frattempo dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori per l’efficientamento della rete idrica ( con il ripristino del pozzo in loc Cappella) e il progetto della rete fognaria di €.465.000 che ci consentirĂ di collettare al depuratore alcune zone del paese con scarichi nei fossati da oltre 50 anni.

