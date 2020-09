UNIVERSITA’ DI FIRENZE – CONCORSO (scad. 12 ottobre 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della valorizzazione del patrimonio culturale – sistema museale di Ateneo, per le esigenze dell’Orto botanico. (20E09273) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

,

sabato 12 Settembre 2020.

