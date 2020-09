Escursione Baby Trekking circolo ibis al sito storico di “Acerenthia”

Si √® svolta con grande partecipazione di pubblico, l’escursione di domenica 13 settembre, al sito storico di “Acerenthia”

Cerenzia,

giovedì 17 Settembre 2020.

Ad accogliere le guide e i partecipanti all’evento¬† del circolo Ibis per l’ambiente, sono stati l’assessore Salvatore Mascaro in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cerenzia e i rispettivi presidenti delle Proloco Cerenzia e Castelsilano Isabella Sganga e Francesca Ferraro, nonche’ l’associazione VAS proveniente dal Cosentino. Durante la visita , la guida la dott.ssa Letizia Patan√©¬†ha raccontato la storia antica¬† del sito , divulgando ai presenti anche le varie leggende legate ad esso.Mentre il presidente Girolamo Parretta, illustrava le bellezze naturalistiche e geologiche legate alla valle del fiume Lese.Continuano dunque gli appuntamenti del Circolo Ibis, questa domenica 20 settembre viene dedicata ai bambini. Appuntamento in Sila al centro visite del parco nazionale, per un “BABY TREKKING” , mini escursione guidata per bambini da 3 a 16 anni. Guidati dalle esperte guide del Circolo Ibis , i piccoli vivranno un esperienza unica ne suo genere, potranno osservare dal vivo i maggiori animali presenti nel parco, compreso il Lupo il re della foresta!

