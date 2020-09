Inter, il salto del monte ingaggi. Ma le big d’Europa sono lontane…

Inter, il salto del monte ingaggi. Ma le big d’Europa sono lontane… Le spese per gli ingaggi della società nerazzurra sono in continua ascesa: pesano i rientri dai prestiti. Ma rispetto alle altre grandi squadre presenti in Champions League, l’Inter è ancora lontana… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Settembre 2020.

Inter, il salto del monte ingaggi. Ma le big d’Europa sono lontane…

Le spese per gli ingaggi della società nerazzurra sono in continua ascesa: pesano i rientri dai prestiti. Ma rispetto alle altre grandi squadre presenti in Champions League, l’Inter è ancora lontana…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA