Le intercettazioni: “Ha uno stipendio da 10 milioni, deve passare. Ma non spiccica una parola…” L’inchiesta per la truffa che ha coinvolto l’esame di italiano di Suarez: “Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 22 Settembre 2020.

Le intercettazioni: “Ha uno stipendio da 10 milioni, deve passare. Ma non spiccica una parola…”

L’inchiesta per la truffa che ha coinvolto l’esame di italiano di Suarez: “Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…”



