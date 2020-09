Atalanta, esame (quasi) verità con la Lazio. Il colosso Inter ora deve convincere

Atalanta, esame (quasi) verità con la Lazio. Il colosso Inter ora deve convincere Gasperini ha detto che loro non si tirano indietro di fronte a nulla, ma parlare di lotta scudetto per la Dea è prematuro. Conte deve trovare il modo per far funzionare la macchina nerazzurra continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Atalanta, esame (quasi) verità con la Lazio. Il colosso Inter ora deve convincere

Gasperini ha detto che loro non si tirano indietro di fronte a nulla, ma parlare di lotta scudetto per la Dea è prematuro. Conte deve trovare il modo per far funzionare la macchina nerazzurra



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA