LIVE Milan-Spezia 0-0: si comincia! Primo possesso per gli ospiti

LIVE Milan-Spezia 0-0: si comincia! Primo possesso per gli ospiti Pioli lancia Colombo dal 1′, con Krunic e Tonali in mediana al posto di Kessie e Bennacer. Tra i 3 dietro la prima punta Saelemaekers, Diaz e Leao. Formazione tipo per i liguri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 04 Ottobre 2020.

LIVE Milan-Spezia 0-0: si comincia! Primo possesso per gli ospiti

Pioli lancia Colombo dal 1′, con Krunic e Tonali in mediana al posto di Kessie e Bennacer. Tra i 3 dietro la prima punta Saelemaekers, Diaz e Leao. Formazione tipo per i liguri



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA