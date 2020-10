Crotone: Provvedimenti viabilità cittadina per la festa patronale di San Dionigi

Crotone: Provvedimenti viabilitĂ cittadina per la festa patronale di San Dionigi

A rendelo noto è l’Ufficio ViabilitĂ del Comune di Crotone

La Redazione

Crotone,

lunedì 05 Ottobre 2020.

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della festività di S. Dionigi, Patrono di Crotone, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 22.00 del giorno 8 ottobre 2020 e sino alle ore 24.00 del giorno 9 ottobre 2020 in piazza Duomo, in via S. Messinetti e via P. Raimondi direzione piazza Umberto.

E’

stato disposto, inoltre, il divieto di transito dalle ore 7.00 alle

ore 24.00 del giorno 9 ottobre 2020 su piazza Duomo, via S.

Messinetti e via P. Raimondi in direzione di piazza Umberto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA