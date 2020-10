Sanità , Recovery Fund: manifestazione a Roma sindaci cosentino

Primi cittadini Diamante e Cariati: calabresi non sono di serie b

mercoledì 07 Ottobre 2020.

“Oggi siamo a Roma insieme a una delegazione di sindaci provenienti dalla provincia di Cosenza per continuare a sostenere le necessità della nostra regione in relazione al Recovery fund. Due gli incontri in programma: con la Presidente della Commissione Sanità del Senato, Annamaria Parente, e con la Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa”. Lo affermano, in una nota, il senatore e sindaco di Diamante, Ernesto MAGORNO, e la sindaca di Cariati, Filomena Greco. “Continuiamo a lavorare – aggiungono MAGORNO e Greco – con la consapevolezza che il Recovery fund è una grande opportunità per sopperire alle storiche mancanze verso la Calabria, che deve essere proiettata al futuro e deve avere una dimensione europea. Una dimensione che può essere realizzata colmando il divario infrastrutturale, creando delle infrastrutture digitali e garantendo una sanità di qualità in modo da fermare l’annosa piaga dell’emigrazione sanitaria”. “Continueremo a insistere nelle prossime settimane – concludono i sindaci di Diamante e Cariati – con l’obiettivo di incontrare il Premier, Giuseppe Conte, per ottenere risposte immediate perché i nostri cittadini non sono cittadini di serie B”. (ansa).

