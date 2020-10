Crotone Calcio: Under 16 e 15, doppio poker al Cosenza

Under 16, 2ª giornata: Crotone-Cosenza 4-1

Cosenza,

domenica 11 Ottobre 2020.

CROTONE: Poerio, Bianchi (38’st Russo), Lupinacci, Polimeni (34’st Luise), Sibilla, D’Aprile, Scandale, Carbone (38’st Pugliese M.), Valente (28’st Urso), Aprile, Scarcelli (38’st Procopio). All. Corrado

COSENZA: Filippelli, De Rose (39’pt Federico), Gallo, Mammolito, Casciaro, Occhiuto, La Canna (13’st Dirane), Salvatore (26’st Ingallina), Bartoletti, Celestino, Sommario. All. Angotti

Arbitro: Monesi di Crotone

Reti: 13’pt Polimeni (Cr), 30’pt Carbone (Cr), 3’st La Canna (Co), 12’st Valente (Cr), 36’st Urso (Cr)

Under 15, 2ª giornata: Crotone-Cosenza 4-0 (nella foto in evidenza)

CROTONE: Gentile, De Marco, Le Pera, Tosto, Callipo, Galardo, Marrone (35’st Devona), De Gennaro, Ambrogio (35’st Verardi), Greco (23’st Geremicca), Lorenzano (10’st Tropea). All. Laratta

COSENZA: Abbruzzese, Gigliotti, Bevilacqua (22’st Garritano), Caruso (1’st Muraca), Falbo, Naccarato, Lagatta (22’st Costabile), De Luca (1’st Greco), Porco (29’st Natoli), Delicato, Raimondi. All. Belmonte

Arbitro: Otranto di Rossano

Reti: 7’pt Greco, 1’st e 21’st Ambrogio, 32’st Marrone

Ammoniti: Caruso, Lagatta, Murano (Co)

