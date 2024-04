Il Campionato Regionale FIDS Cosenza 2024, tenutosi il 27 e 28 aprile, ha rappresentato un trionfo di talento e dedizione per gli atleti provenienti da tutta la regione Calabria. Tra le stelle emergenti di questa competizione si sono distinte le ragazze della Scuola Krimisa Sport Center di Teresa Spataro di Cirò Marina.

Viola Lerose ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale Calabria nella categoria 8-12 C Assolo Danza Classica, dimostrando un’eleganza e una grazia senza pari sul palco della competizione. Ma il successo non si è fermato qui. Le campionesse regionali Calabria Sofia Rizzo e Sofia Fuscaldo hanno brillato nel duo Modern Contemporary nella categoria 8/12, guadagnando anche il prestigioso secondo posto nella categoria Under 15 Modern Contemporary insieme alle compagne Sara Fuscaldo, Angelica Paletta, Viola Lerose e Martina Corigliano.

Altra grande soddisfazione per la prima partecipazione del gruppo Hip-Hop classe C under 15.

Medaglia d’oro per Angelucci Arianna, Chiarelli Berenice, Cristiani Alisya, D’Agostino Elena, De Filippis Anna, Falbo Alessandra, Lerose Adele, Makaj Ana , Russo Jasmine, Scaglioso Anna Pia, Scaglioso Sofia, Senatore Sofia.

Questo Campionato Regionale ha rappresentato un momento di svolta in diversi aspetti. Innanzitutto, è stato il primo ad essere svoltosi in due location tematiche, aggiungendo un tocco di innovazione e originalità all’evento. Inoltre, ha ospitato il Trofeo CONI della regione Calabria, coinvolgendo gli atleti degli enti di promozione convenzionati alla Federazione, in un’atmosfera di sana competizione e spirito sportivo.

Ma le novità non finiscono qui. Questo campionato è stato anche il primo a disputarsi nell’anno delle Olimpiadi, che includeranno la Danza Sportiva a Parigi, evidenziando l’importanza crescente di questa disciplina nell’ambito sportivo internazionale. Inoltre, ha segnato il passaggio da FIDS a FIDESM, Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, confermando l’evoluzione e la professionalizzazione continua di questo settore.







ADVERTISEMENT

Con una programmazione ricca di eventi e competizioni, il Campionato Regionale FIDS Cosenza 2024 ha offerto agli appassionati di danza uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Dalle danze accademiche alla street dance, dalle esibizioni latine alla danza standard, l’evento ha soddisfatto i gusti di tutti gli spettatori e partecipanti.

Inoltre, con la cerimonia di premiazione degli atleti che si sono distinti a livello internazionale nell’anno 2022, il campionato ha celebrato l’eccellenza e il talento degli artisti della danza, evidenziando il ruolo di questa disciplina nell’ambito sportivo globale.

In conclusione, il Campionato Regionale FIDS Cosenza 2024 si è rivelato un trionfo di talento, passione e innovazione, confermando il ruolo sempre più centrale della danza sportiva nella cultura e nello sport della regione Calabria e oltre. Stay tuned per le prossime emozionanti sfide e eventi nel mondo della danza!