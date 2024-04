In ricordo di Carlo Alfieri, tecnico prematuramente scomparso lo scorso Giugno, presso lo Stadio Comunale di Ciro’ Marina si terrà la 1° edizione del torneo Calcistico Giovanile “Campioni in Tour a Ciro’ Marina”. Questo evento, dedicato alle categorie dell’Attività di Base, sarà un’occasione di sport e solidarietà, coinvolgendo esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici provenienti da diverse società della regione Calabria.

La giornata non sarà solo un’opportunità per mettere in mostra il talento giovanile sul campo, ma anche un momento per contribuire ad una nobile causa. Attraverso le donazioni raccolte durante l’evento, saranno acquistati giocattoli destinati al Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Crotone e ad altri due Reparti Pediatrici del Progetto Nazionale: il Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Verona e quello dell’Ospedale di Lucca.

Il torneo rappresenta una tappa del progetto Nazionale “Campioni in Tour”, giunto alla sua 14° edizione, ideato dall’ex calciatore Francesco Gullo, noto anche per la sua partecipazione al reality show “Campioni il Sogno”. Questo progetto, che ha coinvolto oltre 130.000 bambini in tutta Italia nel corso degli anni, ha permesso loro di giocare nei più grandi stadi nazionali, contribuendo ad uno scopo sociale unico nel suo genere.







Ci siamo profondamente grati per la collaborazione del Comune di Ciro’ Marina e della Società Nuova Era Calcio, con un plauso speciale al Presidente Francesco Medeo e al Responsabile Organizzativo Cataldo Blefari, per aver abbracciato il progetto e per averne curato la realizzazione.

Il torneo seguirà il meccanismo del “Campioni in Tour”, con inizio alle ore 08:45 e termine alle ore 21:00. L’ingresso all’area campo per giornalisti e/o televisivi è libero, permettendo così eventuali riprese e interviste al Sig. Gullo e ad eventuali istruttori presenti.

L’ingresso allo stadio sarà libero per tutti, e i giocattoli raccolti saranno consegnati direttamente dal fondatore del progetto, Francesco Gullo, nelle tre pediatrie indicate, con le relative pubblicazioni sui canali social del progetto nei giorni successivi.