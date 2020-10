Isola Capo Rizzuto: Nonni Vigili, la consegna dei diplomi di ringraziamento

Isola Capo Rizzuto,

domenica 11 Ottobre 2020.

Si è tenuta la mattina dello scorso 8 otttobre, presso la Sala Consiliare del comune di Isola di Capo Rizzuto, la cerimonia d’insediamento ufficiale dei “Nonni Vigili”, ovvero i volontari che saranno di supporto alla Polizia Locale durante il servizio scolastico.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, è stata accolta con piacere dal comandante Francesco Iorno e da tutto il corpo di Polizia Locale, che ha subito usufruito della disponibilità dei primi otto “Nonni” che già da qualche giorno hanno preso servizio.

Inoltre, durante la cerimonia, è stato ufficializzato anche l’ingresso di un nono Nonno più altri due che hanno fatto richiesta, per un totale di undici. L’evento ha visto la consegna ufficiale dei primi otto diplomi, più il nono che già è stato inserito nel corpo ma che prima di scendere in strada dovrà fare un piccolo corso, oltre ai diplomi sono stati consegnati anche il classico materiale da lavoro di un comune vigile, ovvero paletta e fischietto.

I nonni già in servizio sono 𝐏𝐢𝐧𝐨, che ha lavorato in ospedale come preparatore farmaceutico; 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨, ex militare ed ex insegnante; 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞, ex imprenditore nell’abbigliamento con tanta esperienza nel sociale; 𝐑𝐨𝐬𝐚, casalinga e volontaria della Misericordia; 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚, catechista attiva nei gruppi parrocchiali; 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨, ex muratore; 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨, che ha lavorato nel campo alberghiero e come magazziniere, suona la fisarmonica ed è volontario nell’Unitalsi; 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨, barbiere e volontario presso il Cara e, ultimo arrivato, Ornello, ex dipendente pubblico in pensione. A questi, come detto, se ne aggiungeranno altri due che hanno già fatto richiesta, mentre chiunque vorrà entrare a far parte di questo progetto potrà farlo in qualsiasi momento rivolgendosi direttamente all’ufficio di Polizia Locale, in via Pitagora.

Da segnalare la straordinaria iniziativa di Nonno Gabriele che ha donato ai suoi colleghi, ma anche al personale della Polizia Locale e al sindaco, una mascherina realizzata nel suo laboratorio con la dicitura “Nonno Vigile”. Durante la cerimonia, presieduta dal comandante Francesco Iorno che si è complimentato con i “Nonni” per l’efficienza che stanno mostrando, ha poi preso parola il sindaco Maria Grazia Vittimberga: “Ritengo importante che i cittadini si prendano cura del territorio e degli affetti, in questo caso i Nonni stanno mostrando un segno di grande amore verso i propri nipoti, hanno messo il loro tempo a nostra disposizione per prenderci cura, insieme, della sicurezza dei bambini davanti le scuole. Non solo tempo, ma anche esperienza, professionalità e forte senso del volontariato, un gesto nobile che merita di essere valorizzato. D’altronde Isola Capo Rizzuto è stata stata all’avanguardia nel campo del volontariato e questa è solo l’ennesima conferma

