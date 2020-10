L’IIS Cariati riparte in sicurezza

“Corsi di formazione, aule aggiuntive e incremento della tecnologia: così l’iis cariati riparte in sicurezza all’insegna della collaborazione e della sinergia”

La Redazione

Cariati,

domenica 11 Ottobre 2020.

“Collaborazione e

sinergia”. Questa, infatti per la

dirigente dell’IIS CARIATI, prof.ssa Sara Giulia Aiello, è stata la formula vincente

per affrontare in serenità l’avvio di questo insolito anno scolastico. Perché

per la DS dell’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati, è solo “attraverso

una proficua collaborazione con le famiglie degli studenti, oltre naturalmente

a una meticolosa organizzazione scolastica interna” che è stato possibile

ripartire in sicurezza. E l’Istituto di Istruzione Superiore riprende all’insegna di enormi stravolgimenti

sia nella gestione organizzativa che nella definizione delle attività , dei

tempi e dei modi destinati alla didattica.

“Sarà un anno faticoso,

difficile, una sfida che però noi accogliamo con tutta la preparazione e

l’attenzione necessaria”- sottolinea la DS Aiello – che come tutti i Dirigenti scolastici per la

situazione creata dall’emergenza Covid- 19,

si ritrova ad avere un carico di

responsabilità davvero gravoso.

“Ma l’emergenza –

continua la DS Aiello – va trasformata in opportunità per migliorarsi”. L’organizzazione

per il rientro a scuola è stata curata con particolare attenzione dal Dirigente

e da un gruppo di docenti nel corso del periodo estivo e hanno dato vita anche

ad un orario modulare, compatibile con gli orari dei trasporti pubblici

esistenti, efficace e dinamico, in linea con i nuovi stili di apprendimento e

con i principi della scuola al tempo del Covid.

La finalità , ovviamente,

è quella di offrire agli studenti, alle studentesse, a tutto il personale

docente, ATA e alle famiglie le garanzie necessarie a una permanenza a scuola

in sicurezza, e garantire la qualità delle attività didattiche e il rispetto

dell’unità del gruppo classe non disconoscendo le opportunità offerte

dall’esperienza della didattica a distanza. Per la Dirigente dell’IIS

CARIATI infatti, l’obiettivo prioritario

“è coniugare la ripresa delle attività didattiche in presenza con la garanzia di

condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici che presentano

spazi molto ampi che permettono una buona aerazione”.

Intanto, per la

riapertura del 24 settembre è stato realizzato il distanziamento dei banchi

individuali, in attesa delle sedute innovative, che arriveranno a giorni, come

comunicato dalla ditta incaricata dal Commissario Straordinario all’Emergenza

Domenico Arcuri, per la consegna nei rispettivi plessi.

Tutti gli ambienti

dell’Istituto sono stati trasformati in aule che rispondono pienamente agli

standard di legge; gli studenti per accedere a scuola seguono un percorso accuratamente

definito per ciascuna classe e

che facilita il rispetto delle norme di sicurezza; in

tutte le aule sono presenti gel per la sanificazione e ad ogni classe

sono stati assegnato due bagni (maschio/femmina) che sono stati dotati di tutti

i presidi necessari. Inoltre, proprio

per ripartire nella massima tranquillità , la Dirigente dell’IIS CARIATI ha

accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di

Cariati – Assessorato alle politiche sanitarie, di offrire gratuitamente i test

sierologici agli studenti degli Istituti cariatesi. Infatti, nei giorni

precedenti l’inizio delle attività scolastiche, è stato avviato questo

importante momento di screening, anche grazie

alla disponibilità del personale docente e del personale dell’AVIS.

E

avendo come unico obiettivo la sicurezza di tutti, è stato anche costituito un

apposito comitato scientifico con il compito di monitorare l’evolversi della situazione

ed intervenire tempestivamente qualora fosse necessario.

Si

sa che la situazione della scuola è, purtroppo, sempre in itinere e che ogni

cosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. Purtroppo, com’è noto, a partire da marzo

scorso, la pandemia da Coronavirus ha letteralmente stravolto il mondo della

scuola imponendo di fatto la didattica a distanza per garantire il

distanziamento sociale ed evitare cosi il diffondersi del virus in modo

drammatico. Il Ministero dell’Istruzione, ha supportato i Dirigenti

scolastici, il personale docente e ATA, le famiglie e gli alunni con la

pubblicazione delle Linee Guida per l’avvio in sicurezza del nuovo AS

2020-2021.

Anche se le incognite

sono ancora molte all’IIS CARIATI, si lavora alacremente per cercare di far

rispettare appieno queste norme di distanziamento e igiene in modo da mantenere

sempre alti i livelli di sicurezza limitando al minimo i disagi per alunni e

famiglie.

La DS Aiello fa sapere, inoltre, che l’IIS CARIATI, è rientrato nei fondi Covid

messi a disposizione dal Ministero per affrontare la fase di criticità . “Questi

fondi – dice la DS- serviranno a ridurre

al minimo la didattica a distanza, e a cercare di attuare sempre più una didattica in presenza, naturalmente in

quei plessi dove ci saranno le condizioni tali da permetterla”.

Ovviamente chiarisce ancora

la DS Aiello, “l’Istituto sarà pronto a qualsiasi evenienza anche ad un

eventuale ritorno alla didattica a distanza qualora si dovesse verificare

nuovamente un’impennata dei contagi che dovesse costringere le Autorità a nuovi

lockdown o altre misure restrittive”. A tale scopo già dallo scorso aprile,

infatti, l’IIS Cariati si è dotato

autonomamente della piattaforma E-Dida attraverso la quale gli alunni e i

docenti potranno svolgere le attività di didattica a distanza, ed ha attivato

appositi corsi di formazione per i docenti.

Attraverso

gli organi di stampa la DS intende rassicurare le famiglie circa le opportune

misure che sono state adottate. E in quest’ottica è fondamentale la

comunicazione e la collaborazione scuola-famiglia: “è quanto mai necessario

operare in sinergia per educare i ragazzi al rispetto delle regole ed è

opportuno che la famiglia collabori attivamente nell’ambiente domestico, ad

esempio col monitoraggio di eventuali sintomi febbrili degli alunni, evitando

così che questi si rechino a scuola se potenzialmente a rischio, nel rispetto

della propria salute e di quella degli altri soggetti che frequentano l’ambiente

scolastico”.

La

DS Aiello sottolinea, infine, che i locali della scuola vengono regolarmente sanificati e che gli spazi sono

stati organizzati in modo tale da rispettare scrupolosamente il distanziamento

previsto dalla normativa ministeriale, in modo tale da garantire sicurezza e

benessere per tutti.

“C’è dunque bisogno della collaborazione di

tutti: famiglie, territorio, personale docente e non docente, Enti Locali e

ministeriali” ribadisce la Ds “la scuola ha sempre rappresentato un presidio di

legalità e di sicurezza ed in questa situazione di emergenza deve essere quanto

mai un luogo di accoglienza sicuro ed un solido punto di riferimento. La DS,

nell’augurare buon anno scolastico a tutti, intende porgere inoltre, un ringraziamento particolare

alla Provincia di Cosenza che si è fatta carico da subito di tutte le necessitÃ

e le istanze pervenute per la messa in sicurezza e l’adeguamento delle quattro

sedi dell’Istituzione alle norme Covid al fine del corretto svolgimento delle

attività scolastiche.

Lo rende noto la referente per la comunicazione prof.ssa Concetta Cosentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA