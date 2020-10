ANP Cia Calabria: “Aderite alla vaccinazione antinfluenzale”

La no ta di ANP Cia Calabria

La Redazione

Catanzaro,

lunedì 12 Ottobre 2020.

La prossima stagione invernale sarà molto difficile per tutti, perché

non solo la pandemia non è finita, ma coincide con la nuova stagione

influenzale. Tale periodo sarà contrassegnato dalla circolazione in

contemporanea del virus covid-19 e dell’influenza, entrambi con

un’elevata somiglianza dei sintomi (febbre alta, tosse, mal di gola,

ecc..).

Pertanto, I’ANP, associazione pensionati della Cia –

Agricoltori italiani, in vista dell’imminente stagione invernale, lancia

un appello invitando, non solo i suoi 15000 associati, ma tutta la

popolazione, in particolare i cittadini oltre i 60 anni d’età ad aderire

alla vaccinazione antinfluenzale al fine di semplificare la diagnosi,

la gestione dei casi sospetti e aiutare a prevenire una doppia epidemia,

di influenza e covid-19.

Essere vaccinati continua la nota

dell’Anp-Cia – significa abbattere sensibilmente il rischio di

confondere i sintomi noti per iI coronavirus. Al momento, nella nostra

Regione la situazione è sotto controllo, ma l’avvicinarsi della stagione

influenzale, la ripresa di alcuni

focolai sul territorio regionale

associata alla fragilità della sanità regionale, impone a tutti

comportamenti preventivi per affrontare al meglio un’emergenza sanitaria

senza precedenti ed evitare un secondo lockdown.

Raccomandiamo,

pertanto, a tutti di vaccinarsi e di seguire le regole dell’autoritÃ

preposte per tenere sotto controllo virus e influenza.

