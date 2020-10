Crotone, annunciata dal Sindaco Vincenzo Voce la giunta comunale

Ne fanno parte quattro donne e altrettanto uomini

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 12 Ottobre 2020.

Crotone

ha la sua nuova giunta. Dopo sette giorni dal ballottaggio il Sindaco Vincenzo

Voce ha annunciato i nomi degli otto Assessori in un’apposita conferenza stampa

nell’aula consiliare, alla presenza anche di molti cittadini. In totale saranno

otto gli Assessori ed è stata mantenuta la parità di genere con quattro donne e

altrettanto uomini. Parità di genere rispettata anche tra gli Assessori esterni

che saranno due donne e due uomini.

Nessuno

degli Assessori ha mai rivestito tale carica in precedenza.

Il

Sindaco ha tenuto per se le deleghe all’Ambiente, gestione rifiuti, bonifica,

risorse strategiche e patrimonio (bilancio, tributi, patrimonio, demanio e

società partecipate comunali).

Faranno

parte della Giunta gli eletti consiglieri e quindi lasciare tale carica:

Dott.ssa Rossella Parise ( consigliera comunale Lista Stanchi dei Soliti) Vice

Sindaco con delega alla Legalità , Sicurezza e Ordine pubblico. Dott.ssa Carla Cortese (Esterna) Politica della salute e danno ambientale.

Avv. Sandro Cretella (Esterno) Risorse Umane, Attività Istituzionale, Organizzazione

Amministrativa, Innovazione e Comunicazione. Avv. Filly Pollinzi (Esterna) Casa,

Famiglia, Politiche sociali. Ing. Ugo Carvelli (Esterno) Lavori Pubblici). Ing.

Ilario Sorgiovanni (Consigliere comunale Stanchi dei soliti) Urbanistica,

Governo del territorio, Pianificazione, Urbanistica e edilizia privata,

viabilità e trasporti. Prof.ssa Rachele Via (Consigliere comunale Tesoro

Calabria) Scuola Cultura e Spettacolo. Ing. Luca Bossi (Consigliere comunale

Città Libera) Turismo, Sport, Lavoro, Artigianato, Commercio e AttivitÃ

Produttive, Politiche comunitarie, Fondi e Programmi comunitari.

“Avevo

ed ho avuto le mani libere per formare la Giunta. Ho scelto le professionalitÃ

più idonee per amministrare insieme una Città con molte negatività in ogni

settore. Non mancherà a tutti noi l’impegno per metterci al servizio della

collettività . La porta della stanza del Sindaco sarà sempre aperta per quanti

vorranno concorrere alla rinascita della Città ”. “I problemi da risolvere non

saranno pochi – ha affermato il Sindaco – Bonifica, trasporti, rifiuti

differenziati, nuova discarica, personale sottodimensionato da integrare al

Comune e all’Akrea. Da domani tutti al lavoro per il bene di tutti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA