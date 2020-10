Il solito Ibra! Corsa, sculacciate ai giovani e gol: il primo allenamento post Covid è uno show!

Il solito Ibra! Corsa, sculacciate ai giovani e gol: il primo allenamento post Covid è uno show! Zlatan è tornato a Milanello: atleticamente in forma, carico, trascinatore. Una buona notizia per Pioli in vista del derby continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 12 Ottobre 2020.

Il solito Ibra! Corsa, sculacciate ai giovani e gol: il primo allenamento post Covid è uno show!

Zlatan è tornato a Milanello: atleticamente in forma, carico, trascinatore. Una buona notizia per Pioli in vista del derby



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA