Non solo Ibra: torna pure Romagnoli. E festeggia le 200 presenze in A contro Lukaku Fermo dal 21 luglio per un problema al polpaccio, il difensore rientra nel derby con una speciale cifra tonda. Ma avrà un compito non facile continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 12 Ottobre 2020.

