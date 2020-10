È morta nella notte la presidente della Regione Calabria Jole Santelli

Secondo le prime indiscrezioni, la donna era nella sua casa di Cosenza, dove sarebbe stata trovata senza vita questa mattina dalla sorella

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 15 Ottobre 2020.

Una notizia tragica che colpisce l’intera Calabria. Secondo quanto emerso la governatrice, che proprio ieri era stata in Regione ed aveva avuto incontri istituzionali, si è spenta nelle scorse ore. Al momento non è chiara la causa che ha portato al suo decesso ma secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio. La Santelli era malata di tumore, ma le cause del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca. Ex parlamentare di Forza Italia Jole Santelli era stata eletta a gennaio scorso nelle fila del centro destra. In queste ultime settimane era stata impegnata in prima persona nella gestione dell’emergenza Coronavirus in Calabria. Non era affatto apparsa affaticata, anzi fonti vicine alla presidenza sostengono che la Governatrice aveva come sempre lavorato, in questi giorni, sino a tarda ora per mettere a punto la macchina organizzativa della Regione.

