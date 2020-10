LIVE – Alle 18 Inter-Milan, le formazioni ufficiali: LuLa per Conte, Pioli sceglie Leao

LIVE – Alle 18 Inter-Milan, le formazioni ufficiali: LuLa per Conte, Pioli sceglie Leao Conte lascia Eriksen in panchina e mette Barella alle spalle delle punte. Pioli, che non ha mai vinto un derby da allenatore, recupera Romagnoli e Ibrahimovic, ma non Rebic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 17 Ottobre 2020.

LIVE – Alle 18 Inter-Milan, le formazioni ufficiali: LuLa per Conte, Pioli sceglie Leao

Conte lascia Eriksen in panchina e mette Barella alle spalle delle punte. Pioli, che non ha mai vinto un derby da allenatore, recupera Romagnoli e Ibrahimovic, ma non Rebic



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA