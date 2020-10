Serie A quarta giornata il pareggio (1-1) contro i campioni d’Italia uscenti non rende giustizia all’ottima serata dei pitagorici

Tra i migliori del Crotone mister Stroppa per come ha diretto la squadra dalla panchina e per la formazione iniziale

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

domenica 18 Ottobre 2020.

Erano

in molti all’uscita dello stadio, per lo più cittadini provenienti da fuori

Crotone, che giustificavano il mancato successo della Juventus con le assenze

di Ronaldo, Dybala, Chiellini. Affermazioni che, indirettamente, offendevano il

valore di giocatori ritenuti inamovibili nelle rispettive Nazionali. La

Juventus contro il Crotone ha schierato, fin dall’inizio, uomini come Buffon,

Chiesa, Bonucci, Morata, Bentancur, Danilo, Frabotta, ed in corso d’opera

Cuadrado e l’ex Bernardeschi, quest’ultimo un altro Nazionale. Se la forza

della Juventus si racchiude nella presenza in campo di Ronaldo e Dybala, allora

il presidente Andrea Agnelli ha di che preoccuparsi per il prosieguo del

campionato e pensare già da adesso al calciomercato invernale.

La

realtà della mancata vittoria della Juventus è dipesa soltanto dall’ottima

serata degli Squali. Una prestazione preparata nel corso della settimana nei

minimi particolari sotto la regia di mister Stroppa. Il tecnico a proposito

della formazione iniziale e dei cambi in corso d’opera, non ha sbagliato nulla.

Il reparto difensivo composto da Magallan, Marrone, Luperto e con la collaborazione

di Pereira a destra e Reca a sinistra in fase di ripiegamento, ha concesso poco

spazio agli avversari quando si proiettavano verso la porta di Cordaz. Il

numero uno del Crotone è stato chiamato in causa pochissime volte e negli

interventi non ha mai deluso. L’attaccante esterno della Juve Chiesa ne sa

qualcosa essendosi innervosito a tal punto da farsi espellere direttamente per

un brutto fallo Il reparto mediano formato da Molina a destra, Vulic a

sinistra, Cigarini nella parte centrale del campo, è stato un ottimo muro nelle

interdizioni e propositivi nell’impostare il gioco della propria squadra. Chi

ha fatto vedere cose egregie oltre il sette, il duo Messias, Simy: entrambi

hanno fatto impazzire la retroguardia ospite con giocate da gran protagonisti.

Se avessero indossato la maglia della Juventus, la critica sportiva li avrebbe

paragonati tra i migliori giocatori esistenti nell’attuale campionato. Per Simy

la doppia soddisfazione di aver segnato un altro gol importante alla Juve e per

la seconda volta. Sotto la sufficienza l’intera squadra bianconera. Ad essersi

salvato dal grigiore totale l’attaccante Morata autore del gol del pareggio su

assist di Chiesa (l’unica cosa buona fatta dall’ex Viola durante la partita).

Gli

esterni della prima linea: Kulusewski a destra e Portanova a sinistra, non

hanno quasi mai impensierito la retroguardia locale. Deboli anche i due

mediani: Arhur e Bentacur nel bloccare i rispettivi avversari. Il risultato

sarà sicuramente oggetto di discussione nel corso della settimana da parte dei

vertici bianconeri, e potrebbe scapparci anche qualche sorpresa a proposito di

Pirlo. Per il Crotone il primo punto conquistato contro una Big del campionato

sarà sicuramente l’inizio di un diverso percorso nel prosieguo del campionato. Alle

prossime giornate la risposta e da parte della Juve e Crotone, per smentire o

confermare ciò che le due squadre hanno fatto sul terreno dell’Ezio Scida.

Le

dichiarazioni di mister Stroppa al termine della partita:

“Un

punto conquistato che il Crotone ha assolutamente meritato e sono contento di

una prestazione importante fatta di carattere, coraggio e qualità . Nelle

partite precedenti siamo usciti dal campo con risultati troppo pesanti e che

non rispecchiavano quanto espresso in campo. Oggi ci prendiamo questo punto

sperando segni la svolta per il futuro. Dobbiamo migliorare nel concretizzare le

diverse occasioni da gol che riusciamo a creare, allo stesso tempo il lavoro di

Simy e Messias è stato davvero importante nel proteggere palla e fare salire la

squadra. Vedo i miei ragazzi – ha affermato Stroppa – lavorare tutti i giorni,

ormai abbiamo raggiunto una mentalità per cui i risultati arrivano attraverso

un’idea di gioco e dei concetti ben precisi. L’obiettivo – ha detto Stroppa – è

la continuità , dobbiamo ancora migliorare nelle giocate e nella convinzione di

far male a livello individuale, ma è bello confrontarsi con avversari come la

Juve e fare bella figura”.

