Piantumazione dell’Albero della Legalità a Melissa

Piantumazione dell’Albero della Legalit├á a Melissa

ÔÇťLa legalit├á non ├Ę gratuita, va piantata, radicata, resa prospera e diffusa ovunqueÔÇŁ, questo il testo della locandina diffusa dallÔÇÖamministrazione Comunale di Melissa in occasione della giornata dedicata alla piantumazione deÔÇÖalbero della legalit├áÔÇŁ.

Oscare Grisolia

Melissa,

domenica 25 Ottobre 2020.

Adriana Colacicco, fondatrice, insieme a Gerardo Gatti, del Movimento autonomo Progetto di Vita, si sono┬á incontrati con il Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo e subito ├Ę nata lÔÇÖidea, pur in un momento difficile e complesso come quello che viviamo a causa della virulenta pandemia dettata dal Covid 19,┬á di┬á piantumare┬á ÔÇťlÔÇÖalbero della legalit├áÔÇŁ in una zona periferica ÔÇťma non tantoÔÇŁ della citt├á.ÔÇŁUn tema che lÔÇÖAmministrazione vuole trattare per la crescita della nostra comunit├á e per lÔÇÖintero territorioÔÇŁ, cos├Č ha esordito il Sindaco, Raffaele Falbo, prima di dare inizio alla cerimonia. ÔÇťIncontrare gli organizzatori di questo importante movimento, ├Ę stata┬á unÔÇÖoccasione di crescita per me che ho voluto trasmettere al mio Comune. Farlo in una zona che non ├Ę centrale e insieme a tanti bambini delle scuole primarie ├Ę il modo migliore per trasmettere un messaggio a tuttiÔÇŁ. E, in effetti, cÔÇÖerano tutti, i bambini, le insegnanti, le autorit├á militari, civili e religiose, non solo┬á del territorio ma anche dei comandi di Crotone, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di porto, Protezione civile, Croce rossa, sindaci e assessori del comuni vicini, fra i quali il Sindaco Bruno e Sergio Ferrari con una delegazione del Comune di Cir├▓ Marina, gente comune, operai. Soprattutto dopo lÔÇÖesecuzione dellÔÇÖinno di Mameli, si ├Ę sentito chiaro e forte il messaggio proveniente dagli interventi che si sono succeduti: : ÔÇťlÔÇÖalbero della vita deve diventare anche lÔÇÖalbero della legalit├á, che potr├á crescere con lÔÇÖaiuto di voi ragazzi, dei giovani, di tutti per essere contrapposto allÔÇÖalbero della criminalit├á, del non rispetto, della violenza, riaffermando cos├Č i valori della vita e dellÔÇÖambienteÔÇŁ. Per questo lÔÇÖimpegno di tutti a coltivare la pace e la dove si affacciano segnali di devianza alle regole del vivere civile, denunciare e non avere pauraÔÇŁ. Al termine degli interventi, il messaggio accorato del Sindaco Falbo allÔÇÖuso di tutte quelle regole e linee guida per la protezione di se stessi e di noi tutti, mascherine, distanziamento, igiene, perch├ę i contagi sono in aumento e potrebbero anche interessare i nostri territori, fino ad oggi relativamente sotto controllo. A conclusione degli interventi e dei ringraziamenti, alla presenza del parroco della comunit├á, dopo la benedizione, sono volati in cielo palloncini tricolore in mano ai bambini e, infine, ├Ę stato messo a dimore lÔÇÖalbero, nel segno della speranza di un domani da vivere tutti ┬áe ÔÇťfare un passo verso la legalit├á e la libert├áÔÇŁ, per una vita migliore.

