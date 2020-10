Stabilimento Syndial: sindaco Cirò Marina e Belevedere, consigliere Mistretta e tecnico comune incontrano l’assessore Di Caprio

L’incontro, ha avuto come esito finale, d’accordo i comuni di Cirò Marina e di Belvedere Spinello unitamente ai responsabili della Regione Calabria, dell’apertura a brevissimo di un tavolo tecnico con Eni

Catanzaro,

martedì 27 Ottobre 2020.

Nella giornata odierna, il sindaco del Comune di Cirò Marina, accompagnato dal consigliere delegato all’Ambiente Andrea Mistretta e dall’Ing. Marino, hanno trascorso l’intera giornata presso la “Cittadella” regionale a Catanzaro.

Diversi gli incontri, il principale con l’Assessore alla Tutela dell’Ambiente, Sergio De Caprio.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Belvedere Spinello, Rosario Macrì, l’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), l’Università della Calabria, l’Avvocatura Regionale e l’Ufficio di Bonifica della Regione Calabria.

L’incontro, ha avuto ad oggetto lo stabilimento Syndial (ex Montecatini), oltreché la delicata tematica della depurazione. L’incontro, ha avuto come esito finale, d’accordo i comuni di Cirò Marina e di Belvedere Spinello unitamente ai responsabili della Regione Calabria, dell’apertura a brevissimo di un tavolo tecnico con Eni.

Nel corso della giornata abbiamo incontrato, altri dirigenti regionali. -afferma il Sindaco Ferrari- Con alcuni, abbiamo affrontato l’annosa problematica degli allagamenti che ciclicamente investono alcune arterie (via Libertà , via Noè) della nostra cittadina oltreché di interventi necessari, di adeguamento e messa in sicurezza dei canali di raccolte delle acque piovane.

Siamo ottimisti di poter reperire adeguati fondi regionali, utili alla risoluzione del problema entro fine anno.

